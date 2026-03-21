Venäjä ehdotti Viktor Orbánin murhayrityksen lavastamista

Venäjän ulkomaantiedustelun SVR:n upseerit ehdottivat Unkarin pääministerin Viktor Orbánin murhayrityksen lavastamista, kertoo Washington Post. Lehti on tutustunut eurooppalaisen tiedustelupalvelun nappaamaan ja todentamaan SVR:n raporttiin.

Venäjän ulkomaantiedustelu on ollut huolissaan venäläismielisen Orbánin kannatuksen heikkenemisestä huhtikuussa järjestettävien vaalien edellä. Venäläisten tiedustelu-upseerien mukaan lavastettu murhayritys olisi keino ”muuttaa perusteellisesti koko vaalikampanjan viitekehystä”.

– Tällainen tapaus siirtäisi kampanjan huomion sosiaalis-taloudellisista kysymyksistä tunteellisuuteen, jossa keskeisiä aiheita olisivat valtion turvallisuus ja vakaus sekä poliittisen järjestelmän puolustusta, ehdotettiin SVR:n aktiivisista toimenpiteistä vastaavan osaston raportissa.

Esimerkiksi Donald Trumpin murhayritys kesken vaalikampanjan heinäkuussa 2024 lisäsi hänen kannatustaan, erityisesti ydintukijakunnassa, ja tuotti runsaasti ikonista kuva-aineistoa luoden vaikutelman periksiantamattomuudesta.

Lehti huomauttaa, että suunnitelman pohtiminen kertoo, kuinka tärkeä Orbán Venäjälle on.

Venäläiset tiedustelu-upseerit toteavaat, että Orbánin ja hänen Fidesz-puolueensa kannatus ovat laskeneet huonon taloustilanteen takia. Vastaehdokas, entinen fideszläinen Péter Magyar kampanjoi nimenomaan korruptionvastaisena uudistajana.

– Enemmistö eli 52,3 prosenttia on tyytymätön maan tilaan. Tyytymättömyyttä ei ole vain kaupungeissa, vaan myös maaseudulla (50,8 prosenttia), joka on perinteisesti ollut valtapuolue Fideszin vahvaa tukialuetta, kirjoittavat venäläiset tiedustelu-upseerit.

SVR:n raportissa ehdotetaan, että Orbánin tulisi samaistaa valtansa rauhaan ja “vakauteen, ennustettavuuteen ja pitkäaikaiseen kehitykseen”. Magyar taas tulisi kuvata Brysselin “sätkynukkena” ja hänen Tisza-puolueensa Ukrainaa tukevana “sotapuolueena”.

“Mitä tahansa voi tapahtua”

Yhdysvallatkin on ilmaissut tukensa Orbánille. Viime kuussa USA:n ulkoministeri Marco Rubio sanoi Orbánille, että ”teidän menestyksenne on meidän menestyksemme”.

Sen sijaan Venäjä vaikuttaisi olevan valmis aktiivisempiin toimiin Orbánin pelastamiseksi. Orbán taas yrittää siirtää huomion taloudesta turvallisuuteen väittäen Ukrainan uhkaavan Unkaria, häntä ja hänen perhettään.

Lehden haastatteleman läntisen diplomaatin mukaan “mitä tahansa voi tapahtua”. Eräs fidesziläinen taas sanoo, että “en ole koskaan nähnyt Fidesziä näin hermostuneena”.

– Paniikki kasvaa valtapuolueessa, ja he saattavat lähteä harkitsemattomiin toimiin pysyäkseen vallissa. Venäläiset tekevät kaikkensa pitääkseen Orbánin vallassa. He katsovat Unkarin olevan osa heidän etupiiriään, sanoo lehdelle entinen Unkarin ulkomaantiedustelun varajohtaja Andras Telkes.

Venäjä tukee Orbánia esimerkiksi sosiaalisen median kampanjoilla, joissa korostetaan ainoastaan Orbánin turvaavan Unkarin suvereniteetin, kertovat eräät nimettömiksi jäävät eurooppalaiset turvallisuusviranomaiset lehdelle.

Venäläiset eivät aio katsoa vain sivusta

Venäjän Budapestin-lähetystöneuvos Tigran Garibian osallistuu Kremlin vaikutustyöhön Unkarissa. Eurooppalaisten tiedustelulähteiden mukaan Gariabian tapaa säännöllisesti hallitusmielisiä unkarilaistoimittajia antaen näille tehtäviä ja ohjeita.

Eräs eurooppalaisista turvallisuusupseereista kertoi lehdelle, että hänen tiedustelupalvelunsa tietää kolmen Venäjän sotilastiedustelun työntekijän saapuneen Unkariin.

Läntisten tiedusteluviranomaisten mukaan venäläisten saapuminen saattaa liittyä vaalien rehellisyyden kiistämiseen. Koska tilanne on tiukka, saattaa tilanne johtaa vaalituloksen kiistämiseen.

– Orbán on ollut yksi Venäjän parhaista edunajajista. On vaikea kuvitella, että venäläiset eivät olisi valmiina auttamaan, jos homma näyttää menevän pieleen, sanoo eräs läntinen tiedusteluvirkamies.