Venäjä aloitti ukrainalaisten omistamien kiinteistöjen takavarikoinnit

Telegram-kanava Mash raportoi, että viranomaiset ovat alkaneet takavarikoida ukrainalaisten omistamia kiinteistöjä Venäjän Belgorodin, Brjanskin ja Kurskin alueilla. Aiemmin näitä kiinteistöjä myytiin pakkohuutokaupalla, koska ulkomaalaiset eivät saa enää omistaa maata Venäjän raja-alueilla. Myyntitulot kuitenkin toimitettiin omistajille, mutta nyt ne menevät Venäjän budjettiin.

Mashin mukaan ainakin 20 takavarikointiasiaa on parhaillaan oikeudessa. Niistä kuusi sijaitsee Kurskin alueella, jota Ukraina osittain miehittää. Yksi oikeuskäsittelyssä kiinteistö on 16 aarin tontti Belovskin alueella. Kantajana on paikallishallinto ja vastaajana 77-vuotias ukrainalainen Valery Kozlitin. Belgorodin alueella vastaavia takavarikointeja on käynnissä kymmenen ja Brjanskin alueella kuusi.

Syytä siihen, miksi viranomaiset kieltäytyvät maksamasta korvauksia omistajille, ei ole täsmennetty. Mash kuitenkin huomauttaa, että jotkut ukrainalaiset ovat ilmoittaneet lahjoittavansa pakkohuutokaupasta saamansa rahat Ukrainan puolustusvoimille.

Ulkomaalaisten maanomistuskielto Venäjän raja-alueilla on kirjattu maalakiin. Lisäksi presidentti voi oman harkintansa mukaan luokitella omalla asetuksellaan mitä tahansa alueita raja-alueiksi. Maaliskuussa 2020 Vladimir Putin allekirjoitti tällaisen asetuksen koskemaan suurinta osaa miehitetystä Krimin niemimaasta. Siihen sisältyi 19 alueen 25 kunnasta.

Kiellon astuttua voimaan ulkomaalaisen täytyy luopua oikeudesta omistamaansa kiinteistöön vuoden kuluessa. Muussa tapauksessa paikallisviranomaiset vievät pakkolunastusvaatimuksen siitä oikeuteen, jotta kiinteistö voidaan myydä. Myyntihinta voidaan siirtää joko aiemmalle omistajalle, valtiolle tai kunnalle.

Aiemman omistajan korvauksen määrittelee oikeus. Huhtikuussa 2020 ulkomaalaiset omistivat Krimillä yli 11 500 sellaista kiinteistöä, joita Putinin allekirjoittama asetus koski. Suurin osa omistajista oli ukrainalaisia, jotka joutuivat hakemaan Venäjän kansalaisuutta, jos halusivat pitää kiinteistönsä.