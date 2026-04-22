Kremlin erikoinen putkioperaatio päättyi fiaskoon

Venäjän kuukausia valmistelema erikoisoperaatio johti lopulta joukkojen saarrostukseen ja Ukrainan ankaraan vastahyökkäykseen viime vuoden lopulla Itä-Ukrainassa sijaitsevan Kupjanskin luona.

Se vapautettiin syksyn 2022 vastahyökkäyksessä, mutta Venäjän ylivoimaiset joukot olivat päässeet etenemään uudelleen kohti kaupunkia ja lopulta sen keskustaan.

Venäjän asevoimien komentaja Valeri Gerasimov väitti venäläisjoukkojen vallanneen Kupjanskin kokonaan 20. marraskuuta 2025. Presidentti Vladimir Putin kehuskeli operaatiolla marraskuun lopulla ja joulukuun alussa. Ukrainan joukot aloittivat kuitenkin pian vastahyökkäyksen ja saartoivat kaupunkiin edenneet venäläiset pohjoisesta käsin.

Ukrainalaisen United24-median mukaan Venäjä oli yrittänyt siirtää salaisessa ”Putki”-operaatiossa jalkaväkeä viikkojen ajan kaasulinjoja pitkin lähelle kaupunkia ja sen laitamille. Yllätykseltä vältyttiin, sillä Ukrainan tiedusteludroonit havaitsivat liikkeet.

Putkista nousseita joukkoja vastaan iskettiin nopeasti tykistöllä ja räjähdelennokeilla, mikä johti niiden nopeaan tuhoon. Venäläiset ehtivät silti miehittää strategisesti tärkeän alueen, jonka kautta kulki kaupungin huoltoreitti. Tämän seurauksena Ukrainan joukot käynnistivät laajan raivausoperaation.

Ensimmäiset paikalliset vastahyökkäykset oli tehty jo lokakuussa Kupjanskin eteläpuolella. Ukrainan taktiikka perustui jalkaväen, droonien ja tykistön tiiviiseen yhteistyöhön.

Taistelu eteni kortteli korttelilta

Rakennuksiin linnoittautuneita venäläisjoukkoja paikannettiin tiedustelulla, minkä jälkeen kohteet eristettiin ja tuhottiin joko suorilla iskuilla tai räjäyttämällä rakennukset.

Keskeinen käänne oli putkireittien tuhoaminen. Ukrainan droonit pudottivat räjähteitä putkistoihin ja katkaisivat vedenalaiset osuudet, mikä teki salaisesta huoltoreitistä käyttökelvottoman. Tämän jälkeen venäläisjoukot jäivät vähitellen mottiin kaupungin sisälle.

Kaupunkitaistelu eteni ukrainalaismedian mukaan kortteli korttelilta. Ukrainan joukot käyttivät järjestelmällisesti räjähteitä, kun suoran hyökkäyksen arvioitiin aiheuttavan liikaa tappioita. Useita kerrostaloja romautettiin kellareihin linnoittautuneiden joukkojen tuhoamiseksi.

Erityisen raskaita taisteluita käytiin kaupungin sairaala-alueella, johon oli keskitetty Venäjän eliittiyksiköitä. Hyökkäys kesti useita päiviä, ja lopulta Ukraina turvautui ilmaiskuihin ja tykistöön rakennusten tuhoamiseksi.

Lopputuloksena Kupjansk siirtyi kokonaan Ukrainan hallintaan.