Henkilö ottaa rahaa lompakosta Helsingissä 23. syyskuuta 2013., LEHTIKUVA / MILLA TAKALA

”Velkajarru uhkaa romuttaa hyvinvointivaltion” – ”Ihanko totta?”

  • Julkaistu 31.10.2025 | 10:19
  • Päivitetty 31.10.2025 | 10:23
  • Politiikka, Talous
Ekonomistit ottavat yhteen velkajarrusta.
Ekonomistit Patrizio Laina ja Vesa Vihriälä ottavat yhteen velkajarrusta. Laina on jakanut viestipalvelu X:ssä sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesten Vieraskynä-kirjoituksen Helsingin Sanomissa koskien velkajarrua.

– Velkajarru uhkaa romuttaa hyvinvointivaltion, mistä STM aiheellisesti huolissaan, katsoo Laina.

– Ihanko totta? Ajatteletko, että velkaantumista jatkamalla hyvinvointivaltio pelastuu? Onko Ruotsin tiukempi tasapainovaatimus tuhonnut hv-valtion? Jarru ei ota kantaa sopeutuksen tapaan, vaatimus koskee keskiarvoa (ei jokaista vuotta) ja menettelyyn sisältyy poikkeuslauseke, vastaa Vihriälä.

Laina on työskennellyt STTK:n pääekonomistina. Aiemmin tässä kuussa hänet valittiin SAK:n uudeksi pääekonomistiksi. Laina aloittaa uudessa tehtävässään 10. marraskuuta.

Vihriälä on aiemmin työskennellyt muun muassa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtajana ja viimeksi työelämäprofessorina.

Vieraskynä-kirjoituksessaan ministeriön kansliapäällikkö Ville-Mikko Niemi ja strategiajohtaja Pasi Pohjola varoittavat, että ”jos vaikutuksia arvioidaan vain valtiontalouden mittarein, voi päätöksenteossa jäädä liian vähälle huomiolle se, miten toimet vaikuttavat väestön terveyteen, toimintakykyyn, työllisyyteen tai yhteiskunnalliseen turvallisuuteen.”

Lopuksi he kiteyttävät kuitenkin, että ”talous ei voi olla vahva, jos ihmiset eivät voi hyvin, eikä hyvinvointia voi ylläpitää ilman vakaata taloutta”.

Eduskuntapuolueet pääsivät aiemmin tässä kuussa sopuun velkajarrusta vasemmistoliittoa lukuun ottamatta. Puolueet sitoutuvat näin yhteisiin pitkän aikavälin tavoitteisiin velkaantumisen hillitsemiseksi.

