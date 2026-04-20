Riikka Purra HS:lle velasta: Jokainen ymmärtää, missä realismi menee

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus valmistautuu tekemään talouspäätöksiä tiistaina ja keskiviikkona pidettävässä kehysriihessä.
Tuoreimpien ennusteiden valossa hallitus tuskin saavuttaa tavoitetta, jonka mukaan julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen ei kasvaisi ensi vuoden aikana.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) sanoo Helsingin Sanomille, että välimatka on kasvanut entisestään verrattuna joulukuiseen arvioon, jonka mukaan tavoite edellyttäisi yli kahden miljardin euron lisäsopeutusta.
Taustalla ovat ministerin mukaan muun muassa puolustus- ja sote-menot sekä kohonneet korkokustannukset. Tuoreimpana haasteena taloudelle on Iranin kriisi.
– Meidän talouskasvumme on ollut selvästi ennakoitua alhaisempaa, Riikka Purra sanoo HS:lle.
Hallituksen odotetaan päättävän kehysriihessä noin 400 miljoonan euron säästöistä. Ne korvaavat vajaaksi jääneitä toimia. Alkuperäisen tavoitteen vaatimia sopeutuksia ei kuitenkaan tehdä.
– Jokainen ymmärtää, missä realismi menee. En usko, että mikään taho edes suosittelisi tässä tilanteessa noin suurten lisäsäästöjen tekemistä, Purra jatkaa.
Kehysriihi lähestyy – ekonomistit nostavat esiin nämä päätökset (VU 17.4.2026)