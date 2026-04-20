Muutos pankkitileihin? Jättilista byrokratian purkuun

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien asettama norminpurkutyöryhmä kertoo jättäneensä kuluvan viikon kehysriiheen ehdotuksensa uusista purettavista normeista.

Uudella listalla on yhteensä 50 ehdotusta, jotka koskevat laajasti suomalaisten arkea, yritysten toimintaa sekä julkisen sektorin sujuvuutta.

Norminpurkulistan valmistelusta vastanneet kansanedustajat Sinuhe Wallinheimo (kok.), Vilhelm Junnila (ps.), Henrik Wickström (r.) ja Peter Östman (kd.) nostavat tiedotteessa esiin neljä konkreettista ehdotusta: lasten pankkiasioinnin helpottamisen, lupakorttiviidakon yksinkertaistamisen, vapaaehtoisten antaman elvytysavun syrjäseudulla sekä tekoälyn käytön edistämisen julkishallinnossa.

– Lasten ja nuorten arkea helpotetaan mahdollistamalla pankkitilin avaaminen nykyistä kevyemmällä menettelyllä. Kyse on peruspalvelusta, jonka ei pitäisi kaatua tarpeettomaan byrokratiaan, Sinuhe Wallinheimo toteaa.

Vilhelm Junnilan mukaan lupakorttiviidakon selkeyttäminen on juuri sellaista norminpurkua, jota suomalaiset yritykset ja työntekijät tarvitsevat.

– Helpotamme myös rakentamisen ilmoitusvelvollisuutta. Näillä uudistuksilla helpotetaan työntekoa ja vahvistetaan pk-yritysten mahdollisuuksia luoda työtä ja kasvua, Junnila sanoo.

Wickström kehottaa purkamaan vapaaehtoistoimintaa rajoittavia sääntöjä. Lainsäädännön ei pidä hänen mukaansa estää esimerkiksi syrjäseuduilla toimivia vapaaehtoisryhmiä, jotka voivat ehtiä paikalle ennen ensihoitoa ja siten jopa pelastaa ihmishenkiä.

– Myös hoivayksiköissä ja palveluasumisessa vapaaehtoistoimintaa rajoittavat kiellot ovat monin paikoin täysin ylimitoitettuja – kuten mediassakin esillä ollut kielto leipoa kotileivonnaisia yksikön keittiössä. Nämä ovat ihmisten koteja, ja siellä pitää voida tehdä tavallisia arjen asioita, Wickström toteaa.

Peter Östmanin mukaan tekoäly ja digitalisaatio tarjoavat julkishallinnolle mahdollisuuden sujuvoittaa erilaisia työtehtäviä kustannustehokkaasti.

– Näitä mahdollisuuksia on tärkeää selvittää sekä vähentää uusien digitaalisten työkalujen käyttöä estävää tai tarpeettomasti rajoittavaa sääntelyä, jotta työntekijöiden aikaa vapautuu olennaiseen, kansanedustaja sanoo.

Kyseessä on hallituspuolueiden eduskuntaryhmien viides yhteinen norminpurkulista. Aiemmat listat ovat sisältäneet jo 134 ehdotusta, ja tämän listan myötä kokonaismäärä kasvaa merkittävästi. Norminpurku etenee myös ministeriöissä osana hallitusohjelman toimeenpanoa.

Kompostitarkastukset herättivät raivon

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru sanoo norminpurkutyöryhmän tuoreen esityksen puuttuvan sääntelyn ylilyönteihin: kotikompostoinnin viranomaisvalvontaa esitetään poistettavaksi ja pullopanttituloja verovapaiksi.

Nykyisin kompostista pitää tehdä ilmoitus kunnan viranomaisille ja jätelain mukaan viranomainen voi tulla kotipihalle tarkistamaan kompostin. Hallituksen norminpurkutyöryhmä esittää, että kompostitarkastukset poistettaisiin kokonaan, tai niitä maltillistettaisiin.

Kiurun mukaan kompostointiin liittyvä sääntely on poikinut kansalaisilta valtavasti palautetta.

– En pidä kovin järkevänä, että kunnan viranomaiset käyvät ihmisten kotipihoilla tarkastuskäynneillä seurailemassa kompostoinnin toimivuutta. Eikä tästä tunnu pitävän kovin moni suomalainenkaan. Suurin osa ihmisistä osaa hoitaa asian ilman kunnan valvontaakin. Kuntien resursseja kannattaa käyttää tarkoituksenmukaisesti ja valvonnan tulee kohdistua todellisiin ongelmatilanteisiin, Kiuru sanoo.

Norminpurkutyöryhmä esittää myös pullopanttitulojen säätämistä verovapaiksi. Tällä hetkellä muiden kuin itse ostettujen pullojen palauttaminen on teoriassa veronalaista, vaikka käytännössä sitä ei ilmoiteta, eikä valvota.

– Meillä on sääntö, jota vain harva noudattaa. Se alleviivaa minusta oleellisesti sitä, että sääntely on turhaa. Kyse on pienistä summista, joten ei ole järkevää pitää yllä tällaista näennäistä velvollisuutta, Pauli Kiuru toteaa.