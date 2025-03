Vedättääkö Venäjä Donald Trumpia? Presidentti puhuu saarretuista joukoista, joita ei ole

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ottanut jälleen esiin hänen mukaansa ”erittäin pahassa tilanteessa” saarroksissa olevat ukrainalaiset joukot. Trumpin kommenttien on tulkittu viittaavan Venäjän Kurskin alueen taisteluihin. Puheita on ihmetelty, koska hankalassa paikassa saarrosuhan alla olleet ukrainalaiset joukot on todellisuudessa jo vedetty pois lähemmäs Ukrainan rajaan.

Trump otti ”saarretut ukrainalaiset” ensi kertaa esiin viime torstaina kerrottuaan Truth Social -somealustallaan erityislähettiläänsä Steve Witkoffin neuvotteluista Venäjän diktaattori Vladimir Putinin kanssa.

Trump kirjoitti isoilla kirjaimilla tuhansien ukrainalaisten joukkojen olevan ”täysin Venäjän asevoimien saartamana ja erittäin huonossa ja haavoittuvaisessa asemassa”.

Venäjä arvioitiin tuolloin pyrkivän saamaan ukrainalaisia joukkoja saarroksiin Ukrainan Venäjältä kaappaamalla alueella Kurskissa. Tällaista ei kuitenkaan tapahtunut.

– Olen vedonnut presidentti Putiniin, että heidän henkensä säästettäisiin. Tämä olisi hirmuinen verilöyly, jollaista ei ole nähty sitten toisen maailmansodan. Herra varjelkoon heitä kaikkia, Trump kirjoitti.

Trumpin uumoiltiin tuolloin toistaneen Venäjältä tullutta tietoa. Moni asiantuntija kiirehti huomauttamaan, etteivät presidentin puheet vastanneet Kurskin todellista tilannetta.

– Minusta tämä näyttää kiistatta, ettei hän lue omia tiedusteluraporttejaan. Tämä on eriskummallinen kuvaus Kurskin tilanteesta, Ukrainan sotaa tarkasti seuraava sotatutkija ja Economistin puolustuskirjeenvaihtaja Shashank Joshi kummasteli X:ssä.

Nyt Donald Trump on toistanut samoja Kursk-puheita, vaikka Ukrainan joukot ovat todellisuudessa vetäytyneet. Verkkouutiset kertoi osin kaoottiseksi äityneestä vetäytymisestä tässä jutussa.

Tästä kaikesta huolimatta Donald Trump on todennut aikovansa keskustella tänään Vladimir Putinin kanssa pidettävässä puhelinneuvottelussa saarrettujen ukrainalaisten pelastamisesta.

– He ovat venäläisten sotilaiden saartamina. Ja uskon, että ilman minua heitä ei enää olisi. Sain estettyä heitä [venäläisiä] olemaan tekemättä toistaiseksi mitään, Trump selitti.

Tämän jälkeen presidentti kertoi pyrkivänsä saamaan aikaan tulitauon ja rauhansopimuksen Ukrainan ja Venäjän välille.

Britannian puolustusasiamiehenä sekä Moskovassa että Kiovassa palvellut puolustusasiantuntija ja Chatham Housen vieraileva tutkija John Foreman ei säästele sanojaan.

– Trump valmistelee jo maaperää valehdellen ”saarretuista” Ukrainan joukoista saadakseen perusteet sille, että Yhdysvallat tarjoaa lisää myönnytyksiä Putinille, hän toteaa X:ssä.

Kiovan kauppakorkeakoulun johtaja, Ukrainan entinen talousministeri ja Pittsburghin yliopiston apulaisprofessori Tymofiy Mylovanov ihmettelee samaa lausuntoa ja toteaa, ettei Trumpin mainitsemista saarroksista ole mitään todisteita.

Verkkouutiset kertoo tässä jutussa, miltä Kurskin rintamalla tällä hetkellä näyttää ja miksi Kreml pyrkii rakentamaan Yhdysvaltoihin väärää kuvaa tilanteesta.

Trump rolling the pitch, lying about Ukrainian troops being ‘surrounded’ to cover the US offering more concessions to Putin. https://t.co/dBXsQ3sP0y

Trump: I will talk to Putin to more to try to save surrounded Ukrainian soldiers. They are in a very bad situation. I have managed to convince Russians not to kill them for now

[there is no evidence of any encirclements]

pic.twitter.com/dXN8cT6eYb

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) March 17, 2025