Venäjä väittää saartaneensa tuhansia ukrainalaissotilaita Kurskissa.

Venäjän diktaattori Vladimir Putin pyrkii saarrospuheella vakuuttamaan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin siitä, että Ukrainaa uhkaa verilöyly, arvioi The Telegraph.

Kremlin tavoitteena on painostaa Yhdysvaltojen presidenttiä ja uskotella, että Venäjän tilanne on todellista parempi. Tavoitteena on The Telegraphin mukaan saada Trump painostamaan Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä entistä voimakkaammin.

Länsimaiset asiantuntijat ja Ukrainan asevoimat kiistävät, että Kurskissa olevat ukrainalaisjoukot olisivat merkittävässä uhassa joutua laajasti saarroksiin nykyisissä asemissa.

Ukraina on joutunut vetäytymään Kurskista viime aikoina. Kuitenkin puolustaja on onnistunut ylläpitämään rintamalinjaa, eikä merkittäviä saarrostuksia ole pystytty vahvistamaan riippumattomista lähteistä.

Vetäytyminen Kurskin alueella näyttää tapahtuneen suunitelmallisesti ja järjestäytyneesti Putinin väitteistä huolimatta.

Ukraina onnistui viime vuoden elokuussa yllättäen etenemään Venäjän puolelle rajaa Kurskin alueella. Venäjä on käyttänyt vastahyökkäyksissä alueella muun muassa pohjoiskorealaisia sotilaita.