Painajaismainen romahdus – vetäytyminen Kurskista ajautui kaaokseen

Ukrainan asevoimat kiisti aiemmin tiedot, joiden mukaan Kurskin alueella taistelevia yksiköitä olisi jäänyt maaliskuussa saarroksiin Venäjän ja Pohjois-Korean hyökkäysten paineessa.

Vetäytyminen Sudzhan kaupungista ja viime elokuussa vallatun kaistaleen muista osista vaikuttaa kuitenkin sujuneen kaoottisesti. Ukrainan sotilaat sanovat BBC:lle näkymien olleen ”kuin kauhuelokuvasta”. Kokonaiset ajoneuvokolonnat tuhoutuivat räjähdelennokkien jatkuvissa hyökkäyksissä ”katastrofaalisen” vetäytymisen aikana.

Volodymyr-nimellä esittäytyvä sotilas oli 9. maaliskuuta Sudzhassa ja kuvaili tilannetta ”paniikiksi ja rintaman romahdukseksi”.

– Joukot yrittävät lähteä, liikkeellä oli sotilaiden ja kaluston kolonnia. Venäläsdroonit tuhoavat niistä osan tielle. On mahdotonta lähteä päivällä, sotilas sanoi.

Ukrainan huoltotiet Kurskissa olivat joutuneet vuodenvaihteen jälkeen yhä kiivaampien drooni-iskujen kohteiksi. Asemien puolustaminen kävi lopulta mahdottomaksi.

Volodymyrin mukaan yhteys Sumyn alueelle oli vielä kohtuullisen turvallinen helmikuussa, mutta maaliskuussa taivas oli jatkuvasti täynnä drooneja. Kremlin kerrotaan siirtäneen alueelle alkukeväästä parhaan lennokkiyksikkönsä.

Kurskin alueella taistelevien Ukrainan joukkojen logistiset yhteydet kulkivat käytännössä yhtä reittiä pitkin eli Sudzhan ja Sumyn välisellä maantiellä.

– Ja kaikki tiesivät, että venäläiset yrittäisivät katkaista sitä. Mutta tämä tuli jälleen yllätyksenä sotilasjohdollemme, Volodymyr ihmettelee.

Maksym-nimellä esittäytyvä sotilas sanoo tilanteen heikentyneen maaliskuun 11. päivään mennessä. Sudzhaa vastaan hyökättiin kolmelta suunnalta, ja huoltoyhteydet olivat aiempaa suuremmassa vaarassa.

Yksiköt olivat saaneet muutamaa päivää aiemmin määräyksen poistua puolustusasemista ja vetäytyä järjestelmällisellä tavalla. Venäjän arvioidaan koonneen alueen takaisinvaltaamiseksi jopa 70 000 sotilasta, joista 12 000 oli pohjoiskorealaisia.

Maksymin mukaan maantielle tuhotut kymmenet Ukrainan ajoneuvot ruuhkauttivat elintärkeää kuljetusväylää ja vaikeuttivat vetäytymistä.

Kurskin alueen päämajassa palvellut Anton kuvaili tilannetta katastrofaaliseksi. Maaliskuun 11. päivänä aseiden, ammusten, ruoan ja veden järjestelmällinen kuljettaminen oli käynyt mahdottomaksi.

Hän poistui Sudzhasta kävellen yöaikaan ja sai lähes surmansa kolme kertaa eri lennokkien iskuissa.

– Kaikki on lopussa Kurskin alueella. Operaatio ei onnistunut, Dmytro-niminen ukrainalaissotilas sanoi BBC:lle 14. maaliskuuta lähetetyssä viestissä.

LUE MYÖS:

Rubikon-eliittiyksikkö saattoi ratkaista taistelun Kurskista (VU 12.3.2025)

Daily Ukraine map thread for Sunday 16th March 2025

Highlights: Russian flag raise in Guevo, Kursk as well as troops sighted in Goncharovka in the Sudzha area.

Small Ukrainian attack near Nadiya and Novojehorivka in the Svatove direction

Further Russian BMD-2 losses added… pic.twitter.com/aGvqJ2AFEL

— Ukraine Control Map (@UAControlMap) March 16, 2025