Vastaiskut hyytyivät – sillanpääasema laajenee rintaman eteläosassa

Ukrainan asevoimat onnistui etenemään viime vuoden syksyllä Dnepr-joen itärannalle Hersonin alueella.

Muilta rintamalohkoilta siirretyt merijalkaväen yksiköt saivat haltuunsa asemia muun muassa Krynkyn kylän luona. Se sijaitsee noin 30 kilometriä Hersonin kaupungista koilliseen. Joen yli saatiin kuljetettua operaation tueksi ainakin pieni määrä panssariajoneuvoja.

Venäläisjoukot toteuttivat alueella useita vastahyökkäyksiä sekä moukaroivat ukrainalaisten sillanpääasemia ilmavoimilla ja tykistöllä. Hyökkäykset kuitenkin pysäytettiin kovin tappioin.

Alue on strategisesti tärkeä, sillä se sijaitsee melko lähellä Krimin niemimaalle johtavia Venäjän huoltoyhteyksiä. Ukrainan operaatiota on pidetty haastavana erityisesti siksi, että huoltokuljetukset on toistaiseksi tehtävä pienillä veneillä Dnepr-joen yli.

Venäläiset sotabloggaajat ovat valittaneet puutteellisesta ilmatorjunnasta. Ukrainan lentokoneiden ja helikopterien kerrotaan iskeneen toistuvasti takalinjassa sijaitseviin kohteisiin.

Ukrainan asevoimien mukaan sillanpääasemia ollaan Venäjän vastarinnasta huolimatta laajentamassa joen itäpuolella. Asevoimien tilannekatsauksessa todetaan, että venäläisjoukot yrittävät edelleen vallata takaisin asemia korkeista tappioista huolimatta.

