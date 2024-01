Hyökkääjä valittaa röyhkeistä Ukrainan hävittäjistä – ”niitä ei ehditä ampua alas”

Venäjän ilmatorjunta on heikoissa kantimissa Etelä-Ukrainan Hersonin rintamalohkolla, todetaan suositun venäläisen Rybar-sotapropagandakanavan tilannekatsauksessa.

– Hersonissa on ilmatorjuntakykyjä, mutta jostain syystä niiden käyttäminen on monimutkaista useiden byrokraattisten ongelmien vuoksi.

– Tämän seurauksena vihollisen (Ukrainan) lentokoneiden ja helikoptereiden piloteista on tullut niin röyhkeitä, että joskus he lentävät Krynkyn yli (Dnepr-joen vasemmalla rannalla) ja iskevät ohjuksilla takalinjan kohteisiin.

Katsauksen mukaan Venäjän ilmatorjunta ei ehdi ampua Ukrainan koneita ja koptereita alas, koska he joutuvat odottamaan lupaa komentajilta.

Myös tykistötulen organisoimisen ja johtamisen sanotaan olevan vaikeaa.

– Ensin on esitettävä (lennokkien ottama) kuva- tai videovahvistus koordinaatteineen, jotta kohde voidaan hyväksyä (esikunnassa).

Katsauksessa ihmetellään hidasta toimintaa. Tykistöisku pitäisi tehdä mahdollisimman nopeasti, koska vastustaja siirtää ilmatorjuntajärjestelmiään, kalustoaan ja joukkojaan jatkuvasti uusiin asemiin.

– Kaikki riippuu siitä, kuinka nopeasti esikunnassa käsitellään saatua tietoa ja tehdään päätös.

Monesti prosessi kestää liian kauan, ja kohteet menettävät merkityksensä.

– Inhimillinen tekijä on edelleen prosessin tuskallisin osa. Etulinjaan voidaan työntää paljon erilaisia aseita ja kalustoa, mutta päättäjien äärimmäisen hidas ajattelu vaikeuttaa toimintaa.

Rybar is complaining about the Dnipro River situation, says any decisions for Russian artillery fire are way too slow, and Ukrainian aircraft brazenly fly right over Krynky. EW is also lacking. General Terpinskiy who was placed in command here is not helping the situation.… pic.twitter.com/H9wSsxx7EX

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 9, 2024