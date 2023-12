Video näyttää: Dneprin itäinen ranta on täynnä tuhottuja Venäjän ajoneuvoja

Ukrainan asevoimat on laajentanut lokakuun jälkeen sillanpääasemiaan Dnepr-joen itäisellä rannalla Hersonin alueella.

Alueelle on tiettävästi tuotu useita merijalkaväen yksiköitä, jotka osallistuivat kesällä vastahyökkäykseen rintaman eri osassa. Eteneminen on ollut hidasta Venäjän pommittaessa sillanpääasemia jatkuvasti tykistöllä ja ilmavoimilla. Ukrainan kerrotaan siirtäneen Dneprin yli myös muutamia panssariajoneuvoja.

Ukrainan asevoimat ilmoitti kuluvalla viikolla operaatioiden jatkuneen ja joukkojen iskeneen Venäjän asemia vastaan. Venäläiset sotabloggaajat arvioivat taisteluiden keskittyneen Krynkyn kylän lähelle, joka sijaitsee noin 30 kilometriä Hersonin kaupungista koilliseen.

Alueella taistelee ISW-tutkimuslaitoksen mukaan ainakin Venäjän 70. motoroidun divisioonan osia ja VDV-maahanlaskujoukkoja.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu Dneprin itärannalta kuvattua videota, jonka perusteella venäläisjoukot ovat kärsineet kalustotappioita alueella.

Video on kuvattu mutaista maantietä ajavasta autosta. Metsikön reunassa näkyy useita tuhoutuneita kuorma-autoja ja muita sotilasajoneuvoja. Niiden kerrotaan tuhoutuneen FPV-räjähdelennokkien iskuissa. Tien varressa partioi kaksi venäläissotilasta.

LUE MYÖS:

Venäjä ei pysty vahvistamaan asemiaan Dnepr-joella (VU 11.11.2023)

Accumulation of destroyed Russian transport vehicles, as said by FPV drones. Left bank Kherson region. https://t.co/i0p8ZTCAtc pic.twitter.com/gmGu4HI1G0

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 11, 2023