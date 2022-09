Värväystoimistoja poltetaan ympäri Venäjää

Vladimir Putinin julistama ”osittainen liikekannallepano” on aiheuttanut Venäjällä sekasortoa. Tuhannet asevelvolliset pakenevat nyt maasta, ja sosiaalisessa mediassa leviävissä videoissa liikekannallepano etenee kaaottisissa ja alkoholin sävyttämissä merkeissä.

Nyt myös useita värväystoimistoja on poltettu ympäri Venäjää.

– Putinin julistaman ”osittaisen liikekannallepanon” seurauksena sotilaskomissariaattien toimistoja sytytettiin tuleen Pietarin, Nižni Novgorodin, Habarovskin, Orenburgin, Amurin ja Zabaykalskin alueella. Uutinen Krasnojarskista, kirjoittaa puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Harri Ohra-aho Twitterissä.

– Tuskin se tähän jää, Ohra-aho arvioi.

Evp-kenraali viittaa riippumattoman Mediazona-verkkolehden uutiseen, jonka mukaan Kanskin kaupungissa Krasnojarskin aluepiirissä iäkkäämpi mies on pidätetty värväystoimiston tuhopoltosta epäiltynä.

Kanskin tulipalo ei siis ole ainoa laatuaan, sillä vastaavanlaisia tapauksia on nähty myös muualla. Mediazonan mukaan esimerkiksi Kamyshin kaupungissa kaupungintaloon on heitetty Molotovin cocktail.

In ethnically Russian regions not everyone is keen to go to war either. The town of Bolsherechye in the depressed Omsk Oblast. The author of the video says the mobilised men tried to take the policemen with them. pic.twitter.com/1Qf0AlBnCG

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) September 24, 2022