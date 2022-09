Nyrkit heiluvat ja viina maistuu Venäjän värväyskaaoksessa – ”Mikä voisi mennä vikaan?”

Venäjän julistama ”osittainen liikekannallepano” ja värväystoimet ovat osoittautuneet kaaokseksi eri puolilla Venäjää.

Venäjän ”osittaiseksi” kutsuttu liikekannallepano näyttää Venäjältä tulevien tietojen ja asiantuntija-arvioiden perusteella olevan huomattavasti laajempi kuin Kremlin puheista saattoi ymmärtää. Ukrainaan on myös jo alettu värvätä muitakin kuin aiemmin asepalveluksen suorittaneita.

Presidentti Vladimir Putin sanoi tv-puheessaan, että Ukrainaan lähetettäisiin vain sotilaskokemusta omaavia reserviläisiä ja että kyse olisi noin 300 000 sotilaasta.

Sittemmin on selvinnyt, että Putinin antaman liikekannallepanomääräyksen salattu seitsemäs pykälä sallii Venäjän puolustusministeriön kutsua asepalvelukseen jopa miljoona venäläistä, kertoo Novaja Gazeta viitaten lähteeseen Venäjän presidentinhallinnossa.

Sosiaalisessa mediassa kiertää useita videoita päissään olevista ja aggressiivisesti käyttäytyvistä miehistä värväyskeskuksissa.

BBC:n journalisti Francis Scarr on jakanut Twitterissä videon (jutun alla), joka näyttää venäläismiesten tappelevan värväyskeskuksessa Kunaširin saarella, joka on osa Kuriilien saaria. Miehet vaikuttavat olevan vahvasti humaltuneita.

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri kommentoi samaa videota Twitterissä.

– Mikä tässä voisi mennä vikaan? Eräiden tietojen mukaan tulokkaille annetaan 2-3 viikon koulutus ja sitten rintamalle. Jos näin, tappiot tulevat olemaan suuria.

University College Londonin tutkija ja journalisti Tadeusz Giczan on jakanut omalla Twitter-tilillään videon värvätyistä venäläismiehistä, jotka seisoskelevat tien pientareella linja-autojen vieressä. Myös tämän porukka näyttää nauttineen runsaasti alkoholia.

BBC:n Scarr on jakanut videon myös 63-vuotiaasta eläkkeellä olevasta everstiluutnantti Aleksandr Jermolajevista, joka kertoo tulleensa kutsuksi taistelemaan Ukrainassa.

Volgogradilaisessa värväyskeskuksessa oleva Jermolajev kärsii diabeteksesta ja aivoiskemiasta. Hän ei käynyt terveystarkastuksessa, ja sotilaslääkäri hyväksyi hänet palvelukseen.

Lukuisten haastatteluiden perusteella moni venäläinen pelkää saavansa kutsuntapaperit ja joutuvansa rintamalle Ukrainan sotaan. Myös omaisten kohtalo huolettaa.

A brawl broke out among Russian men at a mobilisation point in Yuzhno-Kurilsk, a small town on Kunashir Island (which is claimed by Japan) https://t.co/67Im9d6IVT pic.twitter.com/G4XdaFuX8a

Meanwhile, it only took a few hours for another group of mobilised Russians to get dead drunk. "What are we going for? Where are going? F*ck knows!", one concludes. pic.twitter.com/8XUP4UNbFP

63 year-old retired lieutenant colonel Alexander Yermolayev from Volgograd Region says he has been called up to fight in Ukraine

He suffers from diabetes and cerebral ischaemia but said he hasn't undergone any medical checks and was passed fit to serve by a military doctor pic.twitter.com/bnbJqzHqfn

— Francis Scarr (@francis_scarr) September 23, 2022