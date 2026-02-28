Varusmiehille maksetaan vähemmän kuin vangeille – ”Kestämätöntä”

Varusmiesten tulisi saada parempaa päivärahaa, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Sofia Vikman. Hänen mukaansa on kestämätöntä, että vankilassa olevien vankien saama päiväraha voi olla korkeampi kuin asepalvelustaan suorittavien nuorten.

Tällä hetkellä varusmiehille maksetaan palveluksen ensimmäisten 165 päivän aikana 6,15 euroa päivää kohden. Pidempään asepalvelusta suorittavan varusmiehen päiväraha nousee 166. sekä 256. palveluspäivän kohdalla.

Avovankilassa rangaistustaan suorittava vanki saa 1,6 euron päivittäisen käyttörahan lisäksi 4,62 euroa tai 7,35 euroa toimintarahaa, mikäli hän osallistuu työhön, koulutukseen tai kuntoutukseen. Tämä summa ylittää asepalvelusta suorittavien varusmiesten ensimmäisen noin puolen vuoden aikana saaman korvauksen.

Kansanedustajan mukaan isänmaataan palveleva nuori ei voi olla heikommassa asemassa kuin rikollinen, mitä tulee yhteiskunnan rahanjakoon.

– Jokainen varusmies kantaa vastuuta koko Suomen turvallisuudesta. He antavat aikaansa, sitoutuvat palvelukseen ja asettavat oman arkensa tauolle yhteisen turvallisuuden vuoksi, Vikman sanoo tänään julkaistussa tiedotteessaan.

Vahva reservi on suomalaisen maanpuolustuksen selkäranka, kansanedustaja muistuttaa. Yhteiskunnan tulisi hänen mukaansa osoittaa sen arvostus. Suomi käyttää miljardeja euroja puolustukseensa, jotta se voi torjua Venäjän pitkäaikaista uhkaa, Vikman muistuttaa.

– Yleinen asevelvollisuus toimii, koska nuoret ovat valmiita kantamaan vastuunsa. Meidän tehtävämme on osoittaa, että arvostamme sitä, myös konkreettisesti, Vikman toteaa.