Varoitus Ukrainasta: Pitää valmistautua elämään kylmässä ja pimeässä

Venäjä on hyökkäyssotansa aikana tuhonnut tai vallannut yli puolet Ukrainan sähköntuotannosta, mikä on aiheuttanut pahoja sähkökatkoksia, kertoo Financial Times (FT).

Hyökkääjän viime kuukausina tekemät ohjus- ja lennokkihyökkäykset ovat kohdistuneet Ukrainan voimalaitoksiin, ja energiayhtiöt ovat joutuneet määräämään valtakunnallisia sähkökatkoksia pyrkiessään korjaamaan vaurioita ja löytämään vaihtoehtoisia energialähteitä.

Ennen Venäjän laaja-alaista hyökkäystä Ukraina kotimainen sähköntuotantotuotanto oli noin 55 gigawattia, mikä oli Euroopan suurimpia. Ukrainan viranomaisten mukaan sähköntuotantokapasiteetti on tällä hetkellä pudonnut alle 20 gigawattiin pommitusten tai Venäjän miehityksen vuoksi.

Ukrainan pääministeri Denys Shmyhalin mukaan Venäjän hyökkäysten seuraukset Ukrainan energiasektorille ovat ”pitkäaikaisia”, mikä tarkoittaa, että sähkön säästäminen ”on osa jokapäiväistä elämäämme tulevina vuosina”.

Ukrainan energiaministeri German Galuštšenko kertoo Venäjän iskeneen viikonloppuna energialaitoksiin viidellä alueella aiheuttaen merkittäviä vahinkoja.

EU:n Ukrainan-suurlähettiläs Katarina Mathernovan mukaan maaliskuusta lähtien Venäjä on tuhonnut Ukrainassa peräti 9,2 gigawatin edestä energiantuotantoa. Hän tapaa ukrainalaisia virkamiehiä selvittääkseen, mitä ”energiakalustoa he tarvitsevat kiireellisesti”.

Venäjä kohdisti talvella 2022–2023 ilmapommituksena Ukrainan sähköverkkoon, joka oli virkamiesten ja asiantuntijoiden mukaan suhteellisen helposti korjattavissa.

Mutta viimeisimmät pommitukset ovat kohdistuneet lämpö- ja vesivoimaloihin, joiden korjaaminen, uudelleenrakentaminen tai korvaaminen on paljon vaikeampaa ja kalliimpaa.

Eräs nimettömänä esiintyvä Ukrainan hallituksen virkailija kuvaili lauantain hyökkäystä ”tuhoisaksi”. Toisen virkailijan mukaan tämä tarkoittaa todennäköisesti sitä, että asukkaat joutuvat viettämään talvella suurimman osan päivästään ilman sähköä.

Yksi virkailijoista sanoi, että pelkästään lauantain pommituksissa menetettiin 1,2 gigawatin edestä sähköntuotantokapasiteettia.

Mitä vahinko merkitsisi tuleville kuukausille?

– Meidän pitäisi valmistautua elämään kylmässä ja pimeässä.

– Tämä on uusi normaalimme, toinen virkailija totesi.

Ukrainan energiaministeriö kritisoi Facebookissa FT:n artikkelia, jossa viitataan nimettöminä esiintyviin hallituksen virkailijoihin. Ministeriön mukaan tässä on havaittavissa merkkejä Venäjän disinformaatio-operaatiosta.

Ukrainian government calls @FT article Russian disinformation operation: "The Financial Times article bears the hallmarks of IPSO in the interests of Russia – the Ministry of Energy, The Ministry of Energy of Ukraine stated that the Financial Times article entitled "Russia has… pic.twitter.com/uElD37zub6

— Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) June 5, 2024