Tunnettu ukrainalainen vapaaehtoinen ja nimeään kantavan Sternenko-säätiön johtaja Serhii Sternenko varoittaa, että Ukraina on matkalla kohti suuren mittakaavan katastrofia. Drooneja etulinjaan toimittavan Sternenkon mukaan tämä voi maksaa Ukrainalle jopa maan aseman itsenäisenä valtiona.
– Ja tämä on hyvin diplomaattinen arvio, Sternenko lisää.
Hänen mukaansa asian sivuuttaminen ja siitä hiljaa pysyminen on rikos. Tarvitaan muutoksia sekä lähestymistavassa puolustussodankäyntiin että sotilasjohtoon, Sternenko vaatii X-päivityksessään.
– Muuten on vain ajan kysymys milloin Venäjän tankit saavuttavat Zaporižžjan tai Dnipron.
– Puolustuksemme on murenemassa. Hämmästyttävän hiljaisuuden vallitessa, Sternenko jyrisee.
Hän on jakanut ukrainalaisen toimittajan Anna Kaljužnajan kirjoituksen siitä, että vastahyökkäysten sijaan Ukrainan tulisi kiireesti vahvistaa puolustustaan vihollisen etenemisen estämiseksi.
Ukrainalainen, nimimerkillä Tatarigami kirjoittava evp-upseeri kommentoi olevansa eri mieltä siitä, että Ukraina olisi katastrofin partaalla.
– Mutta mielestäni leikimme sellaisen mahdollisuudella ja riski kasvaa ajan myötä. Hän [Sternenko] on oikeassa vaatiessaan muutoksia, Tatarigami sanoo X-viestialustalla.
Famous Ukrainian volunteer and head of the Sternenko Community Foundation, which supplies drones to the front lines, gives the following assessment: “We are heading toward a strategic-scale catastrophe that could cost us our statehood. And that’s a very diplomatic assessment.” pic.twitter.com/koEhyClZ5D
— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 15, 2025
3/ I don’t agree that we’re on the verge of a strategic catastrophe, but I do think we’re gambling with one, and the risk is growing over time. He is right to call for changes, which you can read in his original statement.https://t.co/J6ndEgIavg
— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 15, 2025