Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ukrainalaissotilaat tarkastivat tuhoutuneita rakennuksia Donetskin Kostjantynivkassa lähellä etulinjaa 12. marraskuuta. AFP / LEHTIKUVA / IRYNA RYBAKOVA

Varoitus Ukrainasta: Olemme matkalla suuren mittakaavan katastrofiin

Puolustus on murenemassa, sanoo rintamalle lennokkeja toimittava Serhii Sternenko.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Tunnettu ukrainalainen vapaaehtoinen ja nimeään kantavan Sternenko-säätiön johtaja Serhii Sternenko varoittaa, että Ukraina on matkalla kohti suuren mittakaavan katastrofia. Drooneja etulinjaan toimittavan Sternenkon mukaan tämä voi maksaa Ukrainalle jopa maan aseman itsenäisenä valtiona.

– Ja tämä on hyvin diplomaattinen arvio, Sternenko lisää.

Hänen mukaansa asian sivuuttaminen ja siitä hiljaa pysyminen on rikos. Tarvitaan muutoksia sekä lähestymistavassa puolustussodankäyntiin että sotilasjohtoon, Sternenko vaatii X-päivityksessään.

– Muuten on vain ajan kysymys milloin Venäjän tankit saavuttavat Zaporižžjan tai Dnipron.

– Puolustuksemme on murenemassa. Hämmästyttävän hiljaisuuden vallitessa, Sternenko jyrisee.

Hän on jakanut ukrainalaisen toimittajan Anna Kaljužnajan kirjoituksen siitä, että vastahyökkäysten sijaan Ukrainan tulisi kiireesti vahvistaa puolustustaan vihollisen etenemisen estämiseksi.

Ukrainalainen, nimimerkillä Tatarigami kirjoittava evp-upseeri kommentoi olevansa eri mieltä siitä, että Ukraina olisi katastrofin partaalla.

– Mutta mielestäni leikimme sellaisen mahdollisuudella ja riski kasvaa ajan myötä. Hän [Sternenko] on oikeassa vaatiessaan muutoksia, Tatarigami sanoo X-viestialustalla.

LUE MYÖS:
Venäjä etenee rintaman unohdetulla alueella
Venäjä on ottanut valtavan harppauksen lennokkisodassa

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)