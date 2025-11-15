Venäjä etenee rintaman unohdetulla alueella

Samaan aikaan, kun maailman huomio on kiinnittynyt Donetskin alueella Pokrovskin kaupungissa käytäviin taisteluihin, jatkaa Venäjä etenemistään Zaporižžjan itäosissa sekä Dnipropetrovskin alueella.

Kyseinen rintamalohko koostuu laajoista, avoimista ja harvaan asutuista “villeistä” peltotasangoista, joita halkovat pienet joet.

Suuria kaupunkeja ei ole eikä alueelle ole muodostunut selkeää nimeä virallisissa esikuntaraporteissa tai kansainvälisessä mediassa. Rintamalinjan osa on ollut yksi vähiten raportoiduista. Venäjä on kuitenkin edennyt juuri tällä osiolla eniten vuoden 2025 aikana.

Harvaanasutun maaston ja strategisten kaupunkikeskusten puuttumisen vuoksi sekä kansainvälinen media että Ukrainan sotilasjohto ovat pitäneet aluetta vähämerkityksellisenä.

Kiova joutuu nyt maksamaan siitä kalliin hinnan, sillä koko Zaporižžjan etulinjan puolustus voi pian olla vakavasti uhattuna.

Ukrainan armeija ilmoitti 11. marraskuuta vetäytyvänsä viidestä kylästä Zaporižžjan alueella heikkenevän ja kaoottisen puolustuksen keskellä, kertoo Kyiv Independent. Alueella on käyty asemasotaa pitkään, mutta nyt tilanne on muuttumassa Venäjän nopeutuneen etenemistahdin myötä.

Kiovan oli myös pakko keskittyä Donbasiin, jossa Venäjä yrittää valloittaa Donetskin alueen loputkin kaupungit. Tämän seurauksena eteläisemmän rintaman puolustus jäi toissijaiseksi.

Kyiv Independetin mukaan Venäjän onnistumiset johtuvat osin Ukrainan yksiköiden heikosta koordinaatiosta ja jatkuvista vetäytymisistä, joiden vuoksi puolustuslinjaa ei ole saatu vakautettua.

Lokakuussa jopa 69 prosenttia Venäjän kaikista aluevoitoista tapahtui juuri tällä huonosti vartioidulla alueella, vaikka Venäjä käytti sinne vain 16 prosenttia hyökkäysoperaatioistaan.

Ukraina kärsii edelleen pahenevasta henkilöstöpulasta, minkä vuoksi alueiden puolustamista on täytynyt priorisoida. Aiemmin tilannetta pidettiin siedettävänä, mutta nyt Venäjän edetessä kohti Huliaipolea ja Pokrovskea tilanne ei ole enää helposti sivuutettavissa.

Mikäli rintamaa ei saada vakautettua talven aikana, seuraukset voivat olla huomattavasti vakavammat kuin aiemmat menetykset tähän mennessä. Alue, jota pidettiin pitkään toissijaisena, on nopeasti nousemassa yhdeksi sodan kriittisimmistä painopisteistä.