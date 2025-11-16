Venäjä on ottanut valtavan harppauksen lennokkisodassa

Erityisesti entisen Neuvostoliiton alueen konfliktien analysointiin erikoistuneen Rohan Consultingin tuore kenttähavaintoihin perustuva arvio Ukrainasta maalaa huolestuttavan kuvan maan puolustuksen tilanteesta. Venäjä on kesän jälkeen ottanut harppauksia droonien teknologisen kehityksen ja näiden monipuolisemman käytön osalta. Tämä muodostaa vakavan uhan koko Ukrainan puolustukselle.

Raportin mukaan Ukrainan pitkälti droonien käyttöön nojaava puolustusjärjestelmä on menettämässä tehoaan Venäjän ottamien teknologisten harppausten vuoksi.

Venäjän puolustusministeriön droonisodankäyntiin erikoistuneiden Rubicon-joukkojen uudenlaiset droonistrategiat ovat muuttanut rintaman dynamiikkaa kesästä lähtien. Aikaisemmin joukot iskivät eturintaman sotilaisiin samalla, kun Ukrainan joukot yrittivät iskeä syvemmälle estäen iskut jo ennakkoon. Nyt Rubicon on muuttanut strategiaansa ja joukot iskevät 10–20 kilometrin syvyyteen Ukrainan takalinjoihin, tuhoten erityisesti huoltoketjuja ja drooneja ohjaavia sotilaita.

Ukrainalaisten tappiot näissä tehtävissä ovat nyt suurempia kuin jalkaväen keskuudessa.

Myös muut kuin Rubicon-joukot ovat omaksuneet uusia droonein tuettuja etenemistaktiikoita, jotka mahdollistavat Ukrainan yksikköihin iskemisen kymmenien kilometrien syvyydessä omasta puolustuslinjasta. Samaan aikaan Venäjän parantunut elektroninen sodankäynti ja droonien koordinointi ovat pakottaneet Ukrainan omat drooneja operoivat sotilaat yhä kauemmas rintamalta.

Ukrainan armeijalla on ongelmia myös joukkojensa tehokkaassa mobilisoinnissa. Vaikka puolustusvoimat onnistuu yhä värväämään merkittäviä määriä uusia sotilaita, eivät lisävoimat näy eturintamalla. Lisäksi rintamakarkureiden määrä on noussut tasaisesti, vaikuttaen eturintaman tilanteeseen.

Ongelmat ovat alkaneet näkyä; Venäjä on viime kuukausina saavuttanut merkittäviä edistysaskeleita Ukrainassa. Raportti pitää Lymanin alueen tilannetta vaarallisena ja kertoo venäläisjoukkojen edenneen nopeasti myös Huliaipolen pohjoispuolella. Molemmat alueet ovat vaarassa tulla saarretuksi.

Venäläiset eivät ole lisänneet iskujen määrää tai etenemisnopeutta, mutta Ukrainan ohenevan eturintaman ja Venäjän uudistuneen teknologian edessä yksittäisetkin iskut ovat tuottaneet tuloksia nopeasti.

Ukraina puolestaan on lisännyt voimakkaasti iskuja Venäjän kriittiseen infrastruktuuriin. Heinäkuussa hyökkäyksiä tehtiin yksi, lokakuussa 40 ja marraskuussa jo puoliväliin mennessä jo 31. Raportin arvion mukaan iskut tulevat enenevissä määrin lisääntymään ja voimistumaan. Venäjä parantaa ilmatorjuntaansa, mutta iskujen ollessa laajoja ja hajautettuja, ei se kykene torjumaan niitä täysin.

Vaikeasta tilanteesta huolimatta raportti korostaa, että ukrainalaiset joukot näyttävät yhä huomattavaa taktista kekseliäisyyttä ja osaamista. Uusia ratkaisuja ja tekniikoita kehitetään jatkuvasti.