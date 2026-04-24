Varoitus tankkereille: Iran levittää lisää miinoja

Iranin vallankumouskaartin kerrotaan levittäneen lisää merimiinoja energiakuljetusten kannalta tärkeään Hormuzinsalmeen.
Axiosin haastattelema Yhdysvaltain hallintolähde kertoo miinoituksen jatkuneen kuluvan viikon aikana.
Yhdysvaltain asevoimien kerrotaan havainneen miinoitusoperaation ja seuraavan sitä tarkasti. Asiantuntijoiden mukaan Iran levitti aiemmin alle sata merimiinaa Hormuzinsalmen ympäristöön. On epäselvää, kuinka suuri osa näistä on saatu raivattua.
Iran on menettänyt lähes kaikki suuret sota-aluksensa, mutta miinoja on suhteellisen helppo levittää pienemmistä pikaveneistä. Jokaiseen niistä mahtuu 2–4 merimiinaa.
Jännitteet ovat viime päivinä kärjistyneet huolimatta Yhdysvaltain, Iranin ja Israelin välille neuvotellusta tulitauosta. Miinoituksen ohella Iran on hyökännyt kauppa-aluksia vastaan ja Yhdysvallat on jatkanut merisaartoaan.
Presidentti Donald Trump kirjoitti Truth Social -viestipalvelussa määränneensä maan laivaston ”ampumaan ja tuhoamaan” kaikki iranilaiset laivat, joiden havaitaan miinoittavan merialuetta.
Asiantuntijat ovat jo aiemmin varoittaneet mahdollisen miinanraivausoperaation haastavuudesta ja pitkästä kestosta. Hormuzinsalmen läpi kulki aiemmin noin 20 prosenttia öljyn merikuljetuksista, mutta liikenne on romahtanut sodan seurauksena vain muutamaan alukseen päivässä.
Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan häiriöt energiamarkkinoille ovat jo suurempia kuin 1970-luvun öljykriisin aikaan.