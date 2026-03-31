Kriittisen meriväylän avaamisessa on yksi suuri este: miinat

Hormuzinsalmen avaamisen suurin käytännön este ovat merimiinat, joiden raivaaminen voi kestää pitkään.

Britannian laivaston entinen upseeri Alexander Wooley arvioi Washington Post -lehden mielipidekirjoituksessa, että liikenne tuskin palautuu nopeasti normaalille tasolle. Ilman miinanraivausta kulku olisi vaarallista, eikä kaupallinen merenkulku todennäköisesti ota riskiä.

Salmen läpi on kulkenut viime päivinä kymmenkunta alusta vuorokaudessa, kun ennen sotaa lukumäärä oli 120–140 tankkeria ja muuta rahtilaivaa.

Merimiinat ovat ex-upseerin mukaan aliarvioitu, mutta erittäin tehokas ase. Ne ovat pieniä, vaikeasti havaittavia ja voivat upottaa aluksia räjähtämällä vedenpinnan alapuolella. Riski on suurempi kuin ohjus- tai drooni-iskuissa, ja vahingot voivat olla sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta mittavia.

Alexander Wooley viittaa Suezin kanavan avaamiseen 1970-luvulla. Väylän puhdistaminen vei vuoden ja vaati kansainvälisen miinanraivausoperaation. Samankaltainen tilanne voisi toistua Persianlahdella.

Yhdysvaltain tiedustelussa epäillään, että Hormuzinsalmessa voi olla useita iranilaisia merimiinoja. Teheranin hallinto on myös uhannut miinoittaa alueen laajemmin. Pelkkä epäily voi riittää hidastamaan liikennettä, sillä yksikin miina voi käytännössä pysäyttää koko väylän.

Merimiinojen vaikutus perustuu epäsymmetriaan: suhteellisen halpa ase voi estää kalliiden sota- ja kauppalaivojen liikkumisen. Historiallisesti myös apuun tulleet alukset ovat usein vaurioituneet tai tuhoutuneet.

Brittiupseerin mukaan miinanraivaus on hidasta ja teknisesti vaativaa. Vaikka nykyisin käytetään miehittämättömiä järjestelmiä, työ etenee hitaasti huonon näkyvyyden ja merenpohjan olosuhteiden vuoksi.

Länsimaiden valmius miinasodankäyntiin on viime vuosikymmenten aikana heikentynyt. Yhdysvallat on vähentänyt miinanraivauskalustoaan, ja uudet järjestelmät ovat pitkälti testaamattomia. Osa Lähi-itään tarkoitetuista aluksista ei ole edes alueella.

Britannia on vetänyt pysyvän läsnäolonsa Persianlahdelta, ja useat maat vasta harkitsevat uusien järjestelmien käyttöä.

Salmen liikenne pysyy todennäköisesti huomattavasti aiempaa alhaisemmalla tasolla.

– Kauppalaivat kulkevat varoen, kunnes joku siivoaa jäljet, Wooley arvioi.