Kiina keräsi valtavan öljyvaraston ennen Iranin sotaa

Kiina kasvatti öljyvarastojaan voimakkaasti ennen Iranin sodan puhkeamista, kertoo uutismedia Axios Yhdysvaltain energiaministeriö EIA:n tietojen perusteella.

EIA:n arvion mukaan Kiina lisäsi vuonna 2025 strategisiin öljyvarastoihinsa keskimäärin 1,1 miljoonaa tynnyriä raakaöljyä päivässä. Joulukuussa varannot olivat nousseet lähes 1,4 miljardiin tynnyriin.

Kiinalla on nyt selvästi suuremmat strategiset raakaöljyvarannot kuin millään muulla maalla. Yhdysvaltojen strategisessa öljyvarannossa oli joulukuussa noin 413 miljoonaa tynnyriä, Japanilla 263 miljoonaa ja eurooppalaisilla OECD-mailla 179 miljoonaa tynnyriä. Saudi-Arabian, Etelä-Korean ja Iranin varannot jäivät kukin alle sataan miljoonaan tynnyriin.

Kiinan öljyn varastoinnin taustalla olivat matalat öljyn hinnat, geopoliittisten riskien kasvu ja mahdolliset toimitushäiriöt Venäjällä, Venezuelassa ja Iranissa. Varastointiin vaikutti myös Kiinan uusi energialaki, joka velvoitti yrityksiä pitämään aiempaa suurempia varastoja.

Alustavat tiedot viittaavat siihen, että Kiina jatkoi varastojensa kasvattamista myös tänä vuonna ennen helmikuun lopulla alkanutta Iranin konfliktia. Varannoista ei ole kuitenkaan tarkkoja virallisia lukuja, sillä Kiina ei raportoi niitä julkisesti. EIA:n arviot perustuvat tuontia, vientiä, jalostusta ja varastointia koskeviin tietoihin.

Varastot ovat nousseet Kiinalle strategiseksi eduksi tilanteessa, jossa Hormuzinsalmen häiriöt ovat aiheuttaneet öljyshokin maailmanmarkkinoilla.

Muut maat ovat joutuneet ottamaan varantojaan käyttöön. Kansainvälinen energiajärjestö IEA koordinoi 11. maaliskuuta kaikkien aikojen suurimman öljyvarantojen vapauttamisen, jossa markkinoille asetettiin jopa 400 miljoonaa tynnyriä. Kiina ei ole IEA:n jäsen eikä osallistunut vapautukseen.

Kiina kohtaa Axiosin mukaan öljykriisin poikkeuksellisen suuren puskurin turvin. Kiinan asemaa vahvistaa myös sen hallitseva rooli puhtaan energian toimitusketjuissa. Kiinan hallitsee yli 70:tä prosenttia maailman aurinko-, tuuli-, akku- ja sähköajoneuvojen toimitusketjuista. Tämä voi hyödyttää Kiinaa, jos öljystä ja kaasusta riippuvaiset maat vauhdittavat siirtymää uusiutuvaan energiaan.

