Varoitus Taiwaninsalmen kriisistä – ”Kiina suunnitteli tämän hyvin”

Yhdysvaltojen edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin vierailu Taiwanissa on nostanut Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset jännitteet korkealle. Kyseessä on neljäs Taiwaninsalmen kriisi, toteaa USA:n laivaston tutkijakoulun apulaisprofessori Christopher Twomey.

Ensimmäinen Taiwaninsalmen kriisi oli vuosina 1954–1955 sotilaallinen konflikti Kiinan ja Taiwanin välillä. Toinen Taiwaninsalmen kriisi oli vuonna 1958 sotilaallinen yhteenotto osapuolten välillä. Kolmannen Taiwaninsalmen kriisin aikana vuosina 1995–1996 Kiina laukaisi ohjuksia Taiwanin ympärillä oleville vesille.

Kiinan kerrotaan aloittaneen massiiviset sotaharjoitukset Taiwania ympäröivällä merellä. Niiden sanotaan olevan Kiinan suurimmat sotaharjoitukset alueella koskaan. Kyseessä on Kiinan vastaus Pelosin tämänviikkoiseen vierailuun. Kiina on ilmoittanut harjoitusten jatkuvan sunnuntaihin saakka.

Kiina pitää Taiwania kapinallisena maakuntanaan ja on huolissaan, että Yhdysvallat olisi vesittämässä yhden Kiinan politikkaansa, jota se on noudattanut vuodesta 1979. Yhdysvallat on tukenut Taiwania pitkään muun muassa aseavulla, mutta ei ole virallisesti tunnustanut sitä itsenäiseksi valtioksi.

Kiina vastusti Pelosin vierailua ja varoitti jo etukäteen sen seurauksista.

Christopher Twomey listaa lukuisia perusteluita sille, miksi kiristynyttä tilannetta voidaan kutsua neljänneksi Taiwaninsalmen kriisiksi.

Kiinan armeija on laukaissut useita ballistisia ohjuksia Taiwanin ympärillä oleville vesille torstain sotaharjoitusten aikana. Kiinan kansanarmeijan itäisen sotilaspiirin lausunnosta on Twomeyn mukaan tulkittavissa, että ohjuksia voidaan laukaista myös Taiwanin ilmatilan yli.

Kiinan ulkoministeriö on varoittanut USA:ta ”tulella leikkimiesestä”, ja keskiviikkona 27 hävittäjästä koostunut kiinalainen lento-osasto tuli Taiwanin ilmapuolustusalueen sisälle.

Lisäksi Kiina on muun muassa asettanut Taiwaniin kohdistuvia talouspakotteita, ja useat ministeriöt ovat Taiwanin hallituksen mukaan joutuneet kyberhyökkäysten kohteeksi viime päivinä.

– Tämä kaikki tapahtui muutaman tunnin sisällä Pelosin koneen laskeutumisesta. Sanoisin, että tämä on aika vaikuttavaa, Twomey tviittaa.

– Tämän aikaansaaminen pitäisi yleensä olla vaikeaa Kiinan hierarkkiselle ja byrokraattiselle järjestelmälle. He suunnittelivat tämän hyvin.

Hän kertoo, että Kiinan on nyt reagoitava Pelosin vierailun yksityiskohtiin ja Yhdysvaltojen tuleviin vastatoimiin.

USA:lla on Twomeyn mukaan tällä hetkellä useita lentotukialusryhmiä Itä-Aasian alueella.

– En usko, että tämä on alkusoittoa Kiinan hyökkäykselle tai USA:n ennaltaehkäiseville toimille. Mutta seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana eri tahot tulevat lähettämään erilaisia signaaleja.

– Tilanteen tahaton eskaloituminen on huolenaihe; turvallisuusdilemman paheneminen on taattu. Olen huolissani.

We need to recognize we are in a major militarized crisis, and start calling it by its name: the Fourth Taiwan Strait Crisis ™. There are lots of grounds to support that conclusion. (1/about 10?) 🧵👇

— Christopher Twomey (@C_P_Twomey) August 3, 2022