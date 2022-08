Varoitus säästä: Tänne rajut rankkasateet iskevät

Viikonlopulle on luvassa rankkasateita, varoittaa Ilmatieteen laitos.

– Maan länsiosasta Koillismaalle yltää säärintama, jonka yhteydessä sataa lähivuorokauden aikana runsaasti ja paikoin kehittyy voimakkaita ukkoskuuroja, ennusteessa sanotaan.

Maan länsiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on lännestä alkaen enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Kaakkoisosassa kuitenkin vielä tänään enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylin lämpötila asettuu näillä alueilla 19-29 asteeseen. Huomenna on 18-21 astetta.

Idässä on enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, mutta pohjoisosassa esiintyy paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Huomenna lännestä alkaen alueella esiintyy sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on idässä tänään ja huomenna 25-28 astetta.

Lapissa on pilvistä tai puolipilvistä ja lännestä paikoin sadetta tai sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Aamulla etelästä alkaen Lapissa esiintyy runsasta sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 15-20 astetta. Käsivarressa on paikoin hallaa.

Myös Foreca on varoittanut rankkasateista. Rajuimmin ne ennusteen mukaan iskevät perjantaina ja lauantaina laajalle alueelle maan länsiosiin, Pohjanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin.

– Niillä alueilla, joille sateita on ennusteiden mukaan tulossa eniten, elokuun keskimääräinen sademäärä on 60–75 millimetriä. Sadetta on siis odotettavissa runsassateisimmilla alueilla jopa lähes kuukauden sademäärä parissa päivässä, Forecan meteorologi Joanna Rinne varoittaa.

