Varkauksien määrä räjähti Venäjän armeijassa – ”se on vaan niin helppoa”

Ukrainan sotaan äskettäin mobilisoidut joukot joutuvat ostamaan itse varusteensa, koska armeijan varustevarastoissa ei ole tarpeeksi univormuja, saappaita, suojaliivejä tai pimeänäkölaitteita.

BBC:n Venäjän uutispalvelun mukaan tämä johtuu varkauksista, joita sotilaat tekevät tukikohdissa kaikkialla maassa. Ja kuten oikeudenkäyntiasiakirjat osoittavat, osa varkauksista tapahtuu lähes teollisessa mittakaavassa.

Tilanne on selvästi nähtävissä sähköiseen tietokantaan tallennetuista virallisista tuomioistuinarkistoista. BBC:n mukaan Venäjän sotilastuomioistuimet ovat viimeisen kahdeksan vuoden aikana jakaneet yli 550 tuomiota sotilashenkilöille, jotka on tuomittu armeijan varustevarastoista varastettujen tarvikkeiden myynnistä.

Yleisön tietoisuus tästä asiasta olisi pysynyt melko alhaisena, jos Venäjä ei olisi aloittanut laaja-alaista hyökkäystä Ukrainaan ja presidentti Vladimir Putinin ei olisi julistanut liikekannallepanoa.

Erityisesti mobilisaatio paljasti Venäjän armeijan kyvyttömyyden tarjota edes perustason varusteita uusille asevelvollisille. Mobilisoitujen miesten perheet joutuivat ostamaan kaiken, kuten saappaat, kommandopipot, sukat, reput ja univormut sekä suojaliivit, ensiapupakkaukset ja pimeänäkölaitteet.

– Armeijassa on monia tapoja varastaa varusteita. Voit väärentää varastoluetteloita tai yksinkertaisesti kirjata pois tuotteita, jotka ovat tosiasiassa edelleen hyvässä kunnossa, sanoo nimettömänä esiintyvä asevoimien toimittaja ja entinen upseeri.

– Toinen melko suosittu taktiikka on siirtää syy ja vastuu komentoketjussa alaspäin. Tunsin erään henkilön, joka päätyi vankilaan tällä tavalla. Hän saapui yksikköömme, ja hänet määrättiin käsittelemään varastoluetteloita. Kun varasto tarkastettiin ja puutteita paljastui, hän joutui vankilaan.

Varkauksien määrän kuvaillaan olevan järkyttävällä tasolla.

Polttoaine loppuu

Venäjän sotilasyksiköistä ei ole kadonnut vain vaatteita ja kenkiä, vaan myös tärkeitä henkilökohtaisia suojavarusteita. Monet hiljattain palvelukseen määrätyt sotilaat joutuvat ostamaan omat suojaliivinsä, koska armeijalla ei ole tarpeeksi liivejä varastoissa. Oikeudenkäyntiasiakirjat kertovat tapauksista, joissa sotilaat ovat varastaneet kerralla kymmeniä liivejä.

Vaatteiden ja suojavarusteiden lisäksi sotilastukikohdista katoaa säännöllisesti myös polttoainetta. Tämä vaikuttaa Venäjän armeijan suorituskykyyn Ukrainassa. Sotilasasiantuntijoiden venäläiset ovat hylänneet sotilaskalustoaan taistelukentälle muun muassa siksi, että ajoneuvoista on yksinkertaisesti loppunut polttoaine. Kremlin-myönteiset sotakirjeenvaihtajat valittavat tästä ongelmasta avoimesti raporteissaan.

Polttoaineen varastaminen on melko yleinen rikos panssarivaunuyksiköissä. Erään sotilasasiantuntijan mukaan näiden yksiköiden budjeteilla on tarkoitus kustantaa panssarivaunujen ylläpito ja käyttäminen. Kuitenkin vain pieni osa budjettien määrärahoista kulkeutuu yksiköille asti, koska ne katoavat komentoketjun ylemmällä tasolla. Käytäntö on jatkunut vuosien ajan.

– Ne rahat, jotka saapuvat yksiköille, varastetaan sitten alemmalla tasolla. Jäljelle jääneet rahat käytetään vain panssarivaunujen maalaamiseen, hän sanoi.

– Myös polttoainetta ja voiteluaineita varastetaan, joten panssarivaunuilla ei ole ajettu vuosiin. Kun ne lopulta hajoavat, niistä kerätään arvokkaita varaosia. Ei todellakaan ole yllätys, että venäläiset panssarivaunuyksiköt eivät nyt pysty toteuttamaan näitä hyökkäysoperaatioita [Ukrainassa].

Viimeisen kahdeksan vuoden aikana talousrikosten määrä on kasvanut valtavasti Venäjän armeijassa.

– Perinteinen varastaminen armeijassa on vaan niin helppoa, sanoo yksi nimettömänä esiintyvä logistiikkaupseeri.

– On niin monia tapoja varastaa. Perustasolla voit vain ottaa muutaman ylimääräisen tavaran kotiin mukaasi. Astetta korkeammalla tasolla voit ajaa pois kuorma-autolla, joka on täynnä säkkeihin pakattuja univormuja. Kolmannella tasolla on kyse miljardien ruplien arvoisesta varastetusta tavarasta.