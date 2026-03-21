Varkaat iskivät iäkkäiden koteihin, omaisuutta vietiin tuhansilla euroilla

Koteihin tunkeutuneet varkaat ovat vieneet iäkkäiltä ihmisiä omaisuutta tuhansien eurojen edessä, kertoo Lounais-Suomen poliisi.
Rikoskokonaisuudessa on tukittavana 19 tapausta. Rikokset on tehty helmi-maaliskuussa pääasiassa Pohjois-Satakunnan ja Sastamalan alueilla. Tapauksen johdosta kolme naista on vangittu rikoksista epäiltynä. Rikoksia tutkitaan nimikkeillä varkaus ja törkeä varkaus.
Poliisin mukaan epäillyt ovat esitutkinnassa selvittäneet tapahtumia hyvin perusteellisesti.
– Kahden kohteen osalta ei ole kuitenkaan saatu selvyyttä asianomistajista eli siitä, mihin tarkkaan ottaen varkaudet ovat kohdistuneet, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Klaus Lounais-Suomen poliisilaitokselta tiedotteessa.
Toinen kohteista sijaitsee Poriin kuuluvassa Laviassa, missä epäiltyjen tiedetään käyneen rivitaloasunnossa 2. maaliskuuta noin kello 17–18. Toisen yksilöimättömän varkauden epäillään tapahtuneen Porin Lassilan alueella sijaitsevassa omakotitalossa 19. helmikuutta noin kello 22.30.
Molemmissa tapauksissa iäkäs nainen on päästänyt varkaat sisälle, ja asunnoista on anastettu tuhansien eurojen arvosta omaisuutta, pääasiassa koruja.
– Epäillyt eivät ole osanneet tarkasti kertoa näiden kohteiden osoitetietoja, joten nyt tarvitsemme tietoa siitä, kehen nämä kaksi epäiltyä varkautta ovat kohdistuneet, Klaus selventää.
Poliisi toivoo, että kyseessä olevien asianomistajien omaiset tai esimerkiksi naapurit voisivat tunnistaa kohteet annetun kuvauksen perusteella.
Asiaan liittyvät tiedot, havainnot ja yhteydenotot voi osoittaa poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi(at)poliisi.fi.
Poliisi on saanut epäillyssä varkaussarjassa viedystä omaisuudesta osan takaisin ja palautettua takaisin asianomistajilleen. Osan omaisuudesta epäillyt ovat myyneet eteenpäin.
