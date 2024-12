Tietynlaiset asunnot ovat varkaiden suosiossa – älä tee näitä virheitä

Töistä tai matkalta kotiin saavuttuasi huomaat ulko-ovesi tai ikkunasi rikkoutuneen. Asunto on täysin myllätty ja kaikki vähänkin arvokkaampi irtaimisto on kadonnut. Nopeasti ymmärrät, että kotiisi on murtauduttu.

Edellä mainittu tilanne voi tulla vastaan kenelle tahansa. Yleensä asuntomurron aiheuttamat taloudelliset vahingot saadaan korvattua kotivakuutuksesta. Vaikka taloudellinen menetys korvattaisiin, rikkoutunutta turvallisuudentunnetta ei korvaa mikään.

On kuitenkin olemassa keinoja, joilla jokainen voi yrittää pienentää asuntomurron kohteeksi joutumisen riskiä. Omaisuusvakuutusten tuotepäällikkö Jori Schiestl vakuutusyhtiö Ifistä muistuttaa, että useimmat tavat estää murtoja ovat täysin ilmaisia.

Olennaisinta on vaikeuttaa asuntoon murtautumista ja tehdä kodista mahdollisimman epäkiinnostava varkaalle. Hän kehottaa kiinnittämään huomiota etenkin seuraaviin asioihin:

Ovien ja ikkunoiden lukitus.

– Muista aina lukita ovet ja ikkunat. Varmista, että kodin lukitus on ajan tasalla ja tiedät, missä kaikki kodin avaimet ovat, Schiestl sanoo Verkkouutisille.

Valot ja ajastimet.

– Jos asut omakoti- tai rivitalossa, valaise piha hyvin. Käytä liiketunnistimella toimivia ulkovaloja ja esimerkiksi loman aikana ajastettuja sisävaloja antamaan vaikutelma, että asunnossa ollaan paikalla.

Hälytysjärjestelmät.

– Markkinalla on nykyään saatavissa erilaisia murtohälyttimiä ja kameravalvontaa. Liiketunnistimella toimiva kamera helpottaa hälytyksen syyn selvittämisessä, ja tallennuksista voi olla apua jälkikäteen. Kameravalvonnasta kertova kyltti saattaa myös karkottaa kutsumattomat vieraat, Schiestl kertoo.

Naapuriapu.

– Naapurustossa voi sopia esimerkiksi postilaatikon tyhjentämisestä ja pihan ylläpidosta lomien aikana.

Arvoesineiden säilytys.

– Säilytä arvoesineet lukituissa tiloissa ja vältä niiden esille jättämistä.

Schiestl kehottaa huomioimaan myös some-käyttäytymisen.

– Vältä lomareissuista kertomista sosiaalisessa mediassa reaaliajassa. Hoida vähintään some-tiliesi yksityisyysasetukset kuntoon.

Hälytysjärjestelmät ovat yksi keino vähentää asuntomurtojen riskiä. Pelkästään niistä kertova tarra voi pitää kutsumattomat vieraat loitolla. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Huolimaton some-käytös lisää asuntomurtojen riskiä

On myös olemassa tiettyjä virheitä, jotka voivat lisätä asuntomurron uhriksi joutumisen riskiä. Yksi tyypillinen virhe on piilottaa asunnon avain tai vara-avain kodin lähistölle. Toinen asuntomurron riskiä kasvattava tekijä on merkata avaimenperään asunnon osoite.

Asuntomurron riskiä lisää myös se, jos asunto näyttää pitkään tyhjältä. Se voi houkutella paikalle varkaita.

– Esimerkiksi postit kerääntyvät tai pihavalo on jatkuvasti pimeänä, Schiestl kuvailee.

Muita asuntomurron riskiä lisääviä tekijöitä ovat helposti murrettavat tai vanhentuneet lukot, kalliiden esineiden tai laitteiden jättäminen näkyville ikkunoista ja huolimaton sosiaalisen median käyttö. Huolimattomalla käytöksellä Schiestl viittaa juuri siihen, että henkilö kertoo avoimesti netissä, milloin on pitkiä aikoja pois asunnolta.

Schiestlin mukaan yleensä murtovarkaat suosivat alueita, joissa talot ovat erillään toisistaan ja suojassa katseilta. Erityisesti syrjäiset omakotitaloalueet ja rivitalot voivat olla houkuttelevia, koska ne tarjoavat enemmän yksityisyyttä rikolliselle.

– On totta, että omakoti- ja rivitalot ovat usein kerrostaloasuntoja helpommin varkaiden saavutettavissa. Niissä on yleensä enemmän katseelta suojassa olevia sisääntuloja verrattuna kerrostaloihin, joissa on yleensä useampi sisäänkäynti, kuten alaovi ja asunnon oma ovi.

Varkaita kiinnostavat etenkin sellaiset esineet, jotka saa muutettua helposti rahaksi. Esimerkkinä tästä ovat kultakorut. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Lomakaudet ovat murtojen sesonkiaikaa

Asuntomurrot ajoittuvat usein lomakuukausille. Schiestlin mukaan lomakaudet ovat vilkasta aikaa asuntomurroille juuri siksi, koska monet asukkaat ovat poissa pitkään ja kodit jäävät tyhjiksi.

Viime vuonna poliisin tietoon tulleita asuntomurtoja tehtiin Suomessa yhteensä noin 3 000. Vakuutusyhtiö Ifille ilmoitetaan vuosittain keskimäärin alle tuhat varsinaista asuntomurtoa. Määrällisesti murtoja ei tapahdu siis erityisen paljon.

– Määrällisesti paljon yleisempiä ovat esimerkiksi pyöräkellarista tai pihalta tehdyt pyörävarkaudet sekä häkkivarastovarkaudet. Näitä ilmoitetaan meille useita tuhansia vuosittain, Schiestl kertoo.

Ilmoitetut asuntomurrot ovat edenneet usein saman kaavan mukaan. Omakotitaloihin tunkeudutaan tyypillisesti takaoven tai terassin oven kautta, joissa lukitus on usein heikompi kuin etuovessa. Kerrostaloihin murtaudutaan useimmin etuoven kautta sorkkaraudan, ruuvimeisselin tai muun työkalun avulla.

– Usein viedään helposti mukana kuljetettavia arvoesineitä, kuten koruja, rahaa, elektroniikkaa, aseita, alkoholia ja muuta helposti kätkettävää ja rahaksi muutettavaa omaisuutta, Schiestl kertoo.

Varastetun omaisuuden lisäksi murto saattaa aiheuttaa asunnolle merkittäviä vaurioita. Esimerkkeinä ovat rikotut ovet, ikkunat tai seinät.

Tekijä on usein ammattilainen tai huumeidenkäyttäjä

Ketkä asuntomurtoja sitten tekevät? Schiestlin mukaan usein tekijät ovat ammattimaisia rikollisia tai huumeidenkäyttäjiä, jotka tarvitsevat nopeasti rahaa.

– Ammattimaisissa rikossarjoissa yksi rikollisjoukko saattaa tehdä kymmeniä murtoja samalla alueella. Sarjamurtoja edeltää joskus tiedusteluretki alueelle. Siksi etenkin pientaloalueilla kannattaa kiinnittää huomiota epäilyttäviin autoihin ja ilmoittaa havainnoista oman harkinnan mukaan paikalliselle poliisille, Schiestl kertoo.

Usein tekijät valitsevat kohteita, jotka vaikuttavat tyhjiltä. Esimerkiksi pitkään pimeänä ollut asunto tai kerääntynyt posti voi olla houkutteleva merkki.

– Lisäksi kohteiksi voivat valikoita helposti saavutettavissa olevat kohteet, joissa ei ole näkyvillä hälytysjärjestelmiä tai valvontakameroita.

Koti kannattaa pitää asutun näköisenä myös lomamatkojen aikana. Esimerkiksi postilaatikon tyhjentämisestä voi sopia naapureiden kanssa. LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

Viivyttely ei kannata

Miten asukkaan kannattaa toimia tilanteessa, jossa asuntoon on murtauduttu?

– Kodin ja mökin murroissa sekä varkaus- ja ilkivaltavahingoissa ole aina ensin yhteydessä poliisiin ja tee rikosilmoitus. Ilmoita sen jälkeen vahingosta vakuutusyhtiölle, Schiestl vinkkaa.

Pahin virhe onkin viivytellä poliisille tai vakuutusyhtiölle ilmoittamisessa.

Asuntomurtoon voi pyrkiä varautumaan ennakolta edellä mainittujen seikkojen lisäksi myös pitämällä kirjaa kodin arvokkaista esineistä, tallentaa niiden sarjanumerot ja ottaa lisäksi valokuvia. Näin asuntomurron jälkeen on helpompi todentaa, mitä esineitä asunnosta on viety.

– Muista huolehtia riittävästä vakuutusturvasta kotivakuutuksella, Schiestl muistuttaa.

Asuntomurron kohteeksi joutuminen loukkaa syvästi ihmisen turvallisuudentunnetta. Kuinka todennäköistä on, että sama murtovaras iskisi samaan asuntoon uudelleen?

– Jos turvallisuutta ei paranneta ensimmäisen murtautumisen jälkeen, sama murtovaras voi yrittää uudelleen. Toisaalta näkyvät turvallisuustoimenpiteet voivat toimia tehokkaana pelotteena, Schiestl toteaa.

