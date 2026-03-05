Vapaita toimitiloja ennätysmäärä, silti yritykset eivät löydä sopivaa

Yhä useammalla yrityksellä on vaikeuksia löytää sopivaa toimitilaa. Asia ilmenee toimitilojen markkina-alustana toimivan Toimitilat Kauppalehti-palvelun teettämästä toimitilatutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan toimitilamarkkinan kysyntä ja tarjonta eivät täysin kohtaa. Vaikka toimitiloja on nyt vapaana ennätyksellisen paljon, 46 prosenttia toimitilapäättäjistä kokee, että tarpeisiin sopivaa tilaa on vaikea löytää. Osuus on kasvanut 17 prosenttiyksikköä vuodesta 2023. Kehitys on ristiriitainen, sillä samaan aikaan 72 prosenttia vastaajista kokee vaihtoehtoja olevan tarjolla entistä enemmän. Myös hintataso ja sopimusehdot koetaan entistä joustavammiksi.

– Yllättävät kohteet voivat olla haastavia vuokrattavia jo pelkästään sijaintinsa vuoksi. Kaupunginosienkin sisällä saatetaan harkita vain tiettyjä mikrosijainteja, jolloin aluksi runsaalta näyttävä tarjonta on itse asiassa hyvin rajallinen, sanoo Toimitilat Kauppalehden myynti- ja markkinointipäällikkö Katri Jurvelin tiedotteessa.

Joka kolmas harkitsee uusia tiloja

Noin kolmannes (31 prosenttia) toimitilapäättäjistä harkitsee uusia tiloja. Tässä on hieman laskua vuodesta 2023, jolloin luku oli 39 prosenttia.

67 prosenttia kokee nykyiset toimitilansa riittäviksi. Viidenneksellä on ylikapasiteettia. Tässä ei ole merkittävää muutosta vuoteen 2023.

Vaikka etätyö ohjaa tilojen käyttöä, 23 prosenttia on edelleen ilman virallista etätyöohjeistusta. Pienemmistä yrityksistä peräti kolmasosa toimii ilman selkeää etätyölinjausta. Yleisin malli on 1–2 päivää viikossa toimistolla.

Pääkaupunkiseudulla 36 prosenttia yrityksistä on harkinnut joustavia tilaratkaisuja, muualla Suomessa 24 prosenttia. Joustava tila tarkoittaa toimitilaa, jota voi käyttää tai muokata nopeasti muuttuvien tarpeiden mukaan, esimerkiksi lyhyemmillä sopimuksilla tai skaalautuvalla pinta-alalla.

Yritykset vaativat tiloilta aiempaa enemmän

Toimitilapäättäjistä 94 prosenttia kokee, että näinä aikoina on tärkeää kiinnittää huomiota toimitilatarjoajan taloudelliseen tilanteeseen ja luotettavuuteen. Lisäksi yli puolet (63 prosenttia) kokee vastuullisuuden olevan merkittävä valintakriteeri toimitilojen ostamisessa tai vuokraamisessa.

Tämä korostuu vahvasti suuryrityksissä. Lähes puolet kertoo, että nykyisistä toimitiloista käydään aktiivista keskustelua – erityisesti sijainnista, toimivuudesta ja tilakokoon liittyvistä tarpeista. Ympäristötekijöistä tärkeimpinä pidetään sisäilman laatua, saavutettavuutta ja energiatehokkuutta.

– Vaikka vapaan tilan määrä on ennätyksellisen korkea, niin sanottujen A-luokan kohteiden määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että merkittävä osa markkinoilla olevasta tilasta ei vastaa käyttäjien nykyisiä odotuksia, toteaa Jurvelin.

Toimitilatutkimuksen kohderyhmän muodostivat 200 toimitilahankintoihin osallistuvaa päättäjää Suur-Helsingin ja muun Suomen isompien kaupunkien alueella. Tutkimuksen perusjoukkona olivat näiden alueiden kaikki yli 10 työntekijän yritykset ja tutkimusotos tehtiin satunnaispoimintana alueittain. Suur-Helsingistä haastateltiin 132 päättäjää ja muualta Suomesta 68 päättäjää. Tiedonkeruu suoritettiin puhelinhaastatteluin syys-joulukuussa 2025 ja toteuttajana toimi Norstat Finland mediakonserni Alma Median toimeksiannosta.

