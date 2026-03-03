Joka neljäs yritys toimii ilman etätyölinjausta

2020-luvun alussa yleistynyt etätyö muutti suomalaisen työelämän pysyvästi. Vaikka useat yritykset kasvavissa määrin haluavat työtekijänsä takaisin toimistoille, uudet työskentelyn tavat hakevat vielä muotoaan.

Tämä näkyy myös yritysten tavoissa käyttää toimitilojaan. Vaikka etätyö ohjaa toimitilojen käyttöä, lähes joka neljäs (23 prosenttia) yrityksistä on edelleen ilman virallista etätyöohjeistusta. Ohjeistuksen puute korostuu erityisesti pienemmissä yrityksissä, joista peräti kolmasosa toimii ilman selkeää etätyölinjausta. Yleisin käytäntö on 1–2 päivää viikossa toimistolla.

– Mediassa käytävästä keskustelusta on voinut saada kuvan, että yrityksissä olisi lisätty läsnäolovelvollisuutta. Kuitenkin noin 80 prosenttia eli valtaosa tähän tutkimukseen vastanneista kertoi, ettei viime vuosi tuonut heillä muutoksia tai tiukennuksia ohjeistukseen, sanoo toimitilojen markkinointipaikkana toimivan Toimitilat Kauppalehti -palvelun myynti- ja markkinointipäällikkö Katri Jurvelin tiedotteessa.

Markkinointipaikan teettämän toimitilatutkimuksen mukaan noin kolmannes (31 prosenttia) toimitilapäättäjistä harkitsee uusia tiloja. Tässä on hieman laskua vuodesta 2023, jolloin luku oli 39 prosenttia.

Lähes puolet (46 prosenttia) toimitilapäättäjistä kokee, että tarpeisiin sopivaa tilaa on vaikea löytää, vaikka tiloja on tarjolla entistä enemmän. Osuus on kasvanut 17 prosenttiyksikköä vuodesta 2023.

67 prosenttia kokee nykyiset toimitilansa riittäviksi. Viidenneksellä on ylikapasiteettia. Tässä ei ole merkittävää muutosta vuoteen 2023.

94 prosenttia toimitilapäättäjistä kokee, että näinä aikoina on tärkeää kiinnittää huomiota toimitilatarjoajan taloudelliseen tilanteeseen ja luotettavuuteen.

Yli puolet (63 prosenttia) vastaajista kokee vastuullisuuden olevan merkittävä valintakriteeri toimitilojen ostamisessa tai vuokraamisessa. Tämä korostuu vahvasti suuryrityksissä.

-Vaikka tiloja harkitsevien yritysten osuudessa on hieman laskua vuoden 2023 tilanteeseen, toimitilamarkkinan kannalta on silti positiivinen uutinen, että lähes joka kolmannessa yrityksessä uuden toimitilan hankinta on ajankohtaista tai ainakin suunnitteilla. Nämä aikeet korostuvat vielä enemmän suuryrityksissä, toteaa Jurvelin.

Joustavat tilat kiinnostavat

32 prosenttia yrityksistä tunnistaa tarpeen joustaville tiloille, joita voi käyttää tai muokata nopeasti muuttuvien tarpeiden mukaan, esimerkiksi lyhyemmillä sopimuksilla tai skaalautuvalla pinta-alalla. Pääkaupunkiseudulla tarve korostuu: 36 prosenttia yrityksistä on harkinnut joustavia ratkaisuja, muualla Suomessa 24 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla viidennes on harkinnut myös tilojen alueellista hajauttamista, muualla Suomessa osuus jää kymmeneen prosenttiin.

Toimitilatutkimuksen kohderyhmän muodostivat 200 toimitilahankintoihin osallistuvaa päättäjää Suur-Helsingin ja muun Suomen isompien kaupunkien alueella. Tutkimuksen perusjoukkona olivat näiden alueiden kaikki yli kymmenen työntekijän yritykset ja tutkimusotos tehtiin satunnaispoimintana alueittain. Suur-Helsingistä haastateltiin 132 päättäjää ja muualta Suomesta 68 päättäjää. Tiedonkeruu suoritettiin puhelinhaastatteluin syys-joulukuussa 2025 ja toteuttajana toimi Norstat Finland mediakonserni Alma Median toimeksiannosta.

