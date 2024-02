Vanhat miehet taistelevat kaduilla venäläisiä vastaan Avdijivkassa

Ukrainan asevoimien tilanne on nyt kriittinen Itä-Ukrainan Avdijivkan kaupungissa, kertoo ukrainalainen sotakirjeenvaihtaja Juri Butusov tilannekatsauksessaan.

Venäläisjoukkojen kerrotaan edenneen kaupunkialueelle, jossa käydään parhaillaan katutaisteluita. Avdijivkalla on Kremlin kannalta strategista merkitystä, sillä se sijaitsee vain parinkymmenen kilometrin päässä Donetskin ”kansantasavallan” pääkaupungista.

Ukrainan 110. mekanisoitu prikaati taistelee ylivoimaista vihollista vastaan ja joutuu lähettämään taisteluun jokaisen, joka kykenee pitämään käsissään rynnäkkökivääriä. Puolustajalla on pula kaikesta mahdollisesta – ammuksista, tarvikkeista ja vahvistusjoukoista.

Butusovin mukaan jalkaväkeä tukevat pioneerit ja jopa vanhat miehet joutuvat nyt koviin puolustustaisteluihin, joissa moni on jo menettänyt henkensä.

Hän syyttää tilanteen heikentymisestä asevoimien johtoa ja sitä, ettei ylemmälle taholle ole haluttu välittää huonoja uutisia. Puolustajat eivät ole saaneet vahvistuksia vaikeasta tilanteesta huolimatta. Haavoittuneet ja uupuneet ukrainalaissotilaat eivät suostu poistumaan etulinjasta ja jättämään taistelutovereitaan.

Venäjän ilmavoimien sanotaan pommittavan aktiivisesti rakennuksissa piileskeleviä Ukrainan lennokkioperaattoreita. Antennit paljastavat usein sijainnin.

Venäjän asevoimat aloitti lokakuussa 2023 massiivisen hyökkäysoperaation Avdijivkan kaupunkia vastaan. Tavoitteena oli saartaa alue etelästä ja pohjoisesta. Hienoisesta etenemisestä huolimatta rynnäköt ovat pysähtyneet yksi toisensa jälkeen Ukrainan vastarintaan. Hyökkäysten arvioidaan aiheuttaneen venäläisille raskaita tappioita.

Hyökkääjän kerrotaan keskittäneen Avdijivkaan reservejä paljon nopeammin kuin Ukrainan sotilasjohto.

🗞️Butusov released an update on Avdiivka, says 110th Mechanized Brigade sent everybody who can hold a weapon to the city, including engineers. Their survival is low, because they have no proper training. There is a lack of everything, and rely on volunteers.#UkraineRussiaWar https://t.co/olLf0MznZk pic.twitter.com/fImHlgnaN4

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) February 6, 2024