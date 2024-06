Ruotsin ulkoministeri: Palestiinan tunnustaminen oli virhe

Palestiinan valtion tunnustaminen oli Ruotsilta ennenaikainen ja väärä päätös, sanoo ulkoministeri Tobias Billström Svenska Dagbladetille. Ruotsin hallitus tukee Billströmin mukaan ”luonnollisesti” palestiinalaisten oikeutta omaan valtioon, ja kahden valtion tuki nauttii laajaa kannatusta valtiopäivillä.

Ruotsin vuonna 2014 tekemä päätös tunnustaa Palestiinan valtio oli kuitenkin virhe, sillä tunnustaminen olisi ministerin mielestä edellyttänyt suurempaa diplomaattista läpimurtoa Israelin ja palestiinalaisten välillä. Ruotsin nykyinen porvarihallitus ei kuitenkaan tule perumaan kohta kymmenen vuotta sitten tehtyä päätöstä, Billström sanoo.

Toukokuussa Euroopan maista Norja, Irlanti ja Espanja kertoivat virallisesti tunnustavansa Palestiinan valtion. Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi kahden valtion mallia kannattavan Suomen jossain vaiheessa tunnustavan Palestiinan valtion.

Billströmin mukaan Ruotsilla voi olla rooli kahden valtion mallin edistämisessä.

– Ruotsi on käytännönläheinen maa, jolla voi olla rooli täällä. Mutta olemme myös aika pieniä, ja meidän on pidettävä muiden kanssa yhtä jos haluamme asioiden tapahtuvan. Alustana tälle EU on lyömätön, Billström sanoi vieraillessaan Israelissa ja Länsrannalla aikaisemmin tällä viikolla.

Matkansa aikana Billström vaati Gazaan välitöntä tulitaukoa sekä panttivankien vapauttamista.