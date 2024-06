Pohjois-Korea jatkaa roskapallojen lähettämistä etelään – ”Kansainvälisen oikeuden vastaista”

Pohjois-Korea on jatkanut roskilla ja ulosteella täytettyjen ilmapallojen lähettämistä rajan yli Etelä-Koreaan, kertoo BBC.

Aiemmin kuluneella viikolla Kim Jong-Unin johtama valtio lähetti ainakin 200 roskapalloa etelään. Pallojen arvellaan olevan kosto eteläkorealaisten aktivistien pohjoiseen lähettämistä propagandalehtisistä.

Ensimmäisen 200 pallon jälkeen Pohjois-Korea on ryhtynyt lähettämään etelään lisää palloja.

Pohjois-Korean varapuolustusministerin Kim Kang-Ilin mukaan pallojen on tarkoitus opettaa eteläkorealaisille, miten vaikeaa roskien ja jätepaperin hävittäminen on. Etelä-Korean puolustusministerin Shin Won-sik on kutsunut Pohjois-Korean toimintaa ”käsittämättömän pikkusieluiseksi ja ala-arvoiseksi”.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien perusteella suurten valkoisten ilmapallojen päihin on sidottu läpinäkyviä muovipusseja. Pussien sisällä on ollut ainakin vessapaperia, multaa ja paristoja. Silminnäkijähavaintojen mukaan joissakin pusseissa on ollut myös ulostetta. Arvio on perustunut tummaan väriin ja pahaan hajuun.

Etelä-Korean viranomaiset ovat kehoittaneet ihmisiä välttämään palloja ja ilmoittamaan niistä viranomaisille. Asevoimien mukaan Pohjois-Korean toiminta on selvästi kansainvälisen oikeuden vastaista.

– Tämä uhkaa vakavasti kansamme turvallisuutta. Pohjois-Korea on täysin vastuussa seurauksista, ja kehotamme Pohjois-Koreaa jyrkästi lopettamaan tämän epäinhimillisen ja karkean toiminnan, asevoimien tiedotteessa todettiin.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Pohjois-Korea reagoi etelästä lähetettyihin lentolehtisiin lähettämällä etelään jätettä. Vuonna 2016 Pohjois-Koreasta lähetettiin etelään ilmapalloilla roskia, vessapaperia ja tupakantumppeja sisältäneitä pusseja.