”Vanhapiika, joka ei saa miestä”- Dmitri Medvedeviltä raju vuodatus Euroopasta

Venäjän entinen presidentti ja Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on ilakoinut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välisen eilisen puhelun aiheuttamista jälkilaineista. Noin puolitoista tuntia kestäneen puhelun jälkeen Trump soitti Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille.

Euroopan johtajat ovat toistelleet, ettei Ukrainasta saa sopia ilman Ukrainaa.

Rajuista lausunnoistaan tunnettu Medvedev on vuodattanut ajatuksiaan myös X:ssä.

– Frigidi vanhapiika Eurooppa on sekaisin kateudesta ja raivosta. Sitä ei varoitettu Putinin ja Trumpin puhelusta, eikä sitä konsultoitu puhelun sisällöstä tai myöhemmin annettavista lausunnoista, Medvedev sanoo.

– Tämä näyttää [Euroopan] todellisen roolin maailmassa ja sen mahdollisuudet napata itselleen aviomies. Eikä ihme. Euroopan aika on ohi. Se on heikko, ruma ja hyödytön, Medvedev vaahtoaa päivityksessään.

LUE MYÖS:

”Kremlissä juodaan nyt shampanjaa”

Frigid spinster Europe is mad with jealousy and rage. It wasn’t warned of the Putin-Trump call or consulted about its content or later statements. It shows its real role in the world and chances of snagging a husband. No wonder. Europe’s time is over. It’s weak, ugly and useless

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 13, 2025