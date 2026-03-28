Venäjän seuraavaksi pääministeriksi saattaa kivuta tämä ”harmaasävyinen byrokraatti”

Viimeaikaiset tiedot Kremlin sortotoimien koventumisesta sekä yksityisten omistusten kansallistamisesta ja uudelleenjaosta viittaavat tutkija Andrei Jakovlevin mielestä Venäjän eliitin sisäiseen valtataisteluun. Tämä avaa hänen mukaansa kunnianhimoisille ja älykkäimmille tilaisuuden oman vaikutusvaltansa vahvistamiseen.

– Puolustusministeri Andrei Belousov – jokseenkin epäkarismaattinen, harmaasävyinen byrokraatti ja taloustieteilijä, nousee esiin yhtenä tällaisena hahmona, mihin myös viimeaikaiset tapahtumat viittaavat ja lähteeni hallinnon sisältä vahvistavat, saksalaisessa Freie Universität Berlin -yliopistossa työskentelevä venäläisekonomisti Jakovlev kirjoittaa Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa analyysissa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Belousov esiintyy hänen mukaansa vakaumuksellisena ortodoksina, joka aloittaa kokoukset rukouksella, mutta pyrkii todellisuudessa vahvistamaan poliittista vaikutusvaltaansa.

Koska tulevat vaalit ovat Jakovlevin mukaan joka tapauksessa silkkaa näytelmää, Putin on keskittynyt varmistamaan, että valittavan duuman 450-jäsenestä vähintään 100 olisi Ukrainan sodan veteraaneja – miehiä, joita Venäjän diktaattori kutsuu ”Venäjän todelliseksi eliitiksi.

Presidentinhallinnon sisäasiainosaston laadittua listan kiintiön täyttävistä sotaveteraaneista tapahtui kuitenkin jotain odottamatonta – Belousovin johtama puolustusministeriö tiettävästi hylkäsi koko listan. Ministeri ei sentään asettunut suoraan haastamaan Putinia, vaan tyytyi ilmaisemaan, että listalla oli ”paperisotaveteraaneja” eli virkamiehiä tai poliitikkoja, jotka olivat palvelleet vain lyhytaikaisesti hankkimatta vähäisintäkään taistelukokemusta.

Värittömyydestään huolimatta puolustusministeri Sergei Šoigun seuraajaksi nimitetty Belousov on noussut Jakovlevin mukaan kahdessa vuodessa uudeksi merkittäväksi Putinin valikoidun eliitin jäseneksi.

Belousov on ollut Jakovlevin mielestä aina kunnianhimoinen ja strategisesti orientoitunut hahmo. Jo ennen virkamiesuraansa tämä tunnettiin henkilönä, joka oli valmis toteuttamaan ideoitaan sen sijaan, että olisi tyytynyt vain niiden esittämiseen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Putinin luottamusta nauttivien asevoimien, sotateollisuusklusterin ja turvallisuuspalvelu FSB:n tuki tarjoaa hänen mukaansa Belousoville tukevan poliittisen selkänojan Venäjän kiihtyvässä sisäisessä valtakamppailussa.

– Jos tämä koalitio vakiintuu, Belousovista saattaa lopulta tulla Putinin valinta pääministeriksi. Tämän kehityskulun suuriman esteen muodostavat Putinin lähipiirin klaanit, joita ei kiinnosta Belousovin visioima askeettinen ja mobilisoitu talous, vaan jotka haluavat pitää kiinni nykyisestä mafian hallitsemasta valtiomallista, Jakovlev päättelee.

– Kuten usein on todettu, ilman korruptiota Venäjän valtarakennelmaa ei ylipäätään voisi olla olemassa, venäläiseen yhteiskuntaan, propagandaan ja ulkopolitiikkaan erikoistunut tutkija Ksenija Kirillova huomautti jo helmikuussa 2025.