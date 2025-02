”Kremlissä juodaan nyt shampanjaa”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän diktaattori Vladimir Putin keskustelivat keskiviikkona Ukrainan sodan lopettamisesta. Trump kertoo pyytäneensä ulkoministeri Marco Rubiota, keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajaa John Ratcliffea, kansallisen turvallisuuden neuvonantajaa Michael Waltzia ja erityislähettiläs Steve Witkoffia johtamaan neuvotteluja.

– Miljoonat ihmiset ovat kuolleet sodassa, joka ei olisi tapahtunut, jos olisin ollut presidentti, mutta se tapahtui, joten sen on loputtava. Enempää ihmishenkiä ei saa menettää!, Trump kirjoitti viestissään.

Johtajat sopivat myös tulevasta tapaamisesta. Trump väläytti viestissään yhteistyön tiivistämistä Venäjän kanssa.

Putinin arkkiviholliseksi kutsuttu Bill Browder sanoi BBC:n haastattelussa olevansa turhautunut.

– Luulen, että he juhlivat Kremlissä parhaillaan ja shampanjat poksahtelevat, Browder sanoi.

Browder muistuttaa, että Putin on sotarikollisena ollut eristetty ja nyt hänelle annettiin 1,5 tunnin puhelu vapaan maailman johtajan eli USA:n presidentin kanssa. Se on Browderin mukaan valtaisa voitto Kremlille.

Ukrainan on arvioitu menettävän alueitaan ja jäävän turvatakuiden ulkopuolelle.

– Tämä annetaan kuin hopealautasella Vladimir Putinille, Browder toteaa.

"They're celebrating in the Kremlin right now, they're popping Champagne."

Putin critic and financier, Bill Browder, says Trump's announcement about the war in Ukraine is his 'worst nightmare' come true. #Newsnight pic.twitter.com/CUYUsNWHa3

— BBC Newsnight (@BBCNewsnight) February 12, 2025