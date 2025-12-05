Verkkouutiset

Suolapähkinöitä kuvituskuvassa. PIXABAY

Vältteletkö suolapähkinöitä turhaan? HS: Asiantuntija tyrmää terveyshuolen

  • Julkaistu 05.12.2025 | 17:43
  • Päivitetty 05.12.2025 | 17:44
  • Ruoka, Terveys
Pähkinät eivät ole niin suolaisia kuin luulet.
Ravitsemustieteilijä Patrik Borg kumoaa yleisen harhaluulon suolapähkinöistä Helsingin Sanomissa.

Pähkinöitä suositellaan syötävän päivittäin niiden terveyshyötyjen takia. Monet pitävät suolaamattomia pähkinöitä mauttomina, joten he valitsivat mieluummin suolapähkinöitä. Niiden kohdalla suola voi kuitenkin herättää kysymyksiä siitä, onko niiden syöminen sittenkään terveellistä.

Borgin mukaan on. Hänen mukaansa suolapähkinöiden parjaaminen on turhaa, sillä tutkimusten mukaan suolaamattomien ja suolattujen pähkinöiden terveysvaikutuksissa ei ole juuri eroja.

Borgin mukaan suolapähkinät tuntuvat suolaisilta siksi, että suola on pähkinöiden pinnassa. Toisin sanoen suolapähkinät eivät ole niin suolaisia kuin päällisin puolin voisi luulla.

– Tosiasiassa monessa arkisessa tuotteessa on enemmän suolaa, Borg sanoo HS:lle.

Ravitsemussuositukset suosittelevat syömään pähkinöitä päivittäin 30 grammaa eli noin kourallisen. Suurempia määriä kannattaa välttää pähkinöiden suuren rasva- ja siten myös energiapitoisuuden takia.

