Droonien aaltoja USA:n B-52-tukikohdan yllä – varoitus massiivisesta iskusta

Yhdysvaltain tärkeimpiin lukeutuvan sotilastukikohdan luona tehdyt droonihavainnot olivat vuodetun asiakirjan perusteella aiemmin tiedettyä vakavampia. Louisianassa sijaitsevassa ilmavoimien kohteessa annettiin 9. maaliskuuta suojautumishälytys miehittämättömän ilma-aluksen havaitsemisen jälkeen.
ABC:n näkemän luottamuksellisen raportin perusteella tukikohdan turvallisuusjoukot havaitsivat useita 12–15 droonin aaltoja arkaluonteisten alueiden yllä.
Droonien pitkän kantaman viestiyhteydet ja suojaus häirintälaitteilta viittasi siihen, ettei kyse ollut kaupallisesta tai harrastajatoiminnasta. Maaliskuun 15. päivänä tehdyssä raportissa arvioidaan, että toiminnan tavoitteena oli kokeilla tukikohdan vastatoimia.
Lennot kestivät noin neljä tuntia lukuun ottamatta maaliskuun 13. ja 14. päivää, jolloin havaintoja ei tehty.
Epäilyttävä toiminta on aiheuttanut Yhdysvalloissa huolestuneita reaktioita, sillä Barksdaleen on sijoitettu pitkän kantaman strategisia B-52-pommikoneita. Tukikohdalla on kriittinen rooli ilmavoimien ydinpelotteen komentoketjussa.
Monet asiantuntijat ovat hämmästelleet asevoimien kyvyttömyyttä puuttua toistuviin drooniaaltoihin. Yhdysvaltain puolustusministeriössä työskennellyt sotilasteknologian asiantuntija Trent Telenko spekuloi, voisiko toiminta olla Kiinan varautumista mahdollista Taiwan-konfliktia varten.
Ulkoilmassa säilytettävä lentokalusto on erittäin haavoittuvaa samankaltaiselle hyökkäykselle kuin minkä Ukraina toteutti Venäjän pommikoneita vastaan kesäkuussa 2025. Operaatio Hämähäkinverkossa käytettiin kontteihin piilotettuja räjähdelennokkeja.
– Menetämme tuhat sotilaskonetta ja puolet satamassa olevista laivaston aluksista Taiwan-hyökkäyksen ensimmäisenä päivänä Kiinan oman operaatio Hämähäkinverkon täyttäessä Yhdysvaltain taivaan tappajadrooniparvilla, jotka on laukaistu konteista, Telenko varoittaa.
Ilmailuasiantuntija Tyler Rogowayn mukaan noin 15 droonia pystyisi tuhoamaan neljäsosan Yhdysvaltain B-52-pommikoneista lentokentällä.
Lähi-ilmatorjunnan vahvistamisen ohella tärkein varautumiskeino olisi rakentaa koneille suojarakennuksia.
– Tämä oli aina se kaikista huolestuttavin skenaario, Rogoway kirjoittaa X:ssä.
Daily Caller -median tutkimuksessa paljastui tammikuussa, että Kiinan tiedusteluun yhdistetty henkilö omistaa Barksdalen tukikohdan etelä- ja pohjoispuolella olevat golfkentät.
Olde Oaks Golf Club -kentältä on vain kahden kilometrin matka lentotukikohdan alueelle. Stonebridge Golf Club sijaitsee reilun neljän kilometrin päässä sen pohjoispuolella.
Molemmat ovat olleet vuodesta 2013 lähtien kiinalais-amerikkalaisen Eugene Jin omistuksessa. Mies toimi aiemmin Kiinan kommunistisen puolueen vaikutus- ja tiedusteluorganisaatiossa eli Yhteisrintaman työosastossa. Molempien golfkenttien huono kunto on herättänyt ihmetystä viime vuosina.