Ukrainan häikäilemätön droneoperaatio myöhästyi venäläisten juopottelun takia

Ukrainan kuuluisa operaatio Hämähäkinverkko toteutettiin kesäkuun ensimmäisenä päivänä. Siinä erikoisvarustelluista rekoista laukaistiin hyökkäyslennokkeja viiteen Venäjän ilmavoimien kohteeseen ja tuhottiin noin kolmannes Venäjän strategisista pommikoneista.

Operaatio oli tarkoitus tehdä jo kuukautta aikaisemmin, kertoi turvallisuuspalvelu SBU:n päällikkö Vasyl Maljuk ukrainalaisen televisiokanava My-Ukrainan haastattelussa. Sen lykkääntymiselle oli turhauttava, mutta huvittava syy.

— Olimme suunnitelleet tekevämme sen ennen toukokuun yhdeksättä. Mutta oli useita syitä, miksi se ei onnistunut. Yksi huvittava syy oli, että pääsiäisenä he olivat kännissä, anteeksi, he väärinkäyttivät alkoholia, Maljuk naureskelee.

— Sijaisia ei saanut mistään. Sitten ensimmäinen toukokuuta heillä oli vappujuhlat, he makasivat viikon, ja tämän aiemmin mainitsemani syyn takia meni kuukausi. Tässä on tiettyä huumoria, mutta lopulta asiat aina järjestyvät, Maljuk sanoo haastattelussa.

Maljuk jatkaa, että muitakin haasteita toki oli. Esimerkiksi tietoliikenneyhteyksien varmistaminen oli melkoinen urakka.

Iskujen jälkeen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kehui SBU:n perustaneen tukikohdan suoraan Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n nenän alle. Myös Vasyl Maljuk kertoo tästä haastattelussa. Operaatiota valmisteltiin Tšeljabinskissa, ja SBU todella vuokrasi toimiston samasta korttelista jossa sijaitsee myös Tšeljabinskin FSB:n toimisto.

Isku toteutettiin siten, että SBU salakuljetti Venäjälle ainakin 117 dronea. Ne varastoitiin puisiin säiliöihin, jotka piilotettiin kuorma-autojen kattorakenteisiin. Venäjä on etsintäkuuluttanut iskujen jälkeen ainakin kuorma-autoyhtiön omistajan ja hänen vaimonsa. Medialähteiden mukaan molemmat ovat ukrainalaisia.

Puolentoista tunnin poikkeuksellisesta erikoishaastattelusta käy ilmi myös, että SBU käyttää plastiikkakirurgien palveluja varmistaakseen että sen syvän peitteen alla työskentelevät tai työskennelleet ihmiset pysyvät turvassa.