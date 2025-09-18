Hätähuuto USA:ssa: Drooneja pitää tuottaa heti valtavia määriä

Yhdysvalloissa asiantuntijat ovat varoittaneet jo vuosia pienten ja edullisten lennokkien aiheuttamista uhkakuvista muun muassa ilmavoimien tukikohdille. Mahdollinen konflikti voisi alkaa massiivisella drooni-iskulla haavoittuvia kohteita vastaan.

Sotilasasiantuntija Tyler Rogoway arvioi puolustusministeriö Pentagonin yrittävän epätoivoisesti kiriä muiden maiden etumatkaa tilanteessa, jossa laitteiden kehitys etenee huomattavasti vastatoimia nopeammin. Rogowayn mukaan hintalappu voisi olla katastrofaalinen, jos Yhdysvallat ajautuisi lähiaikoina konfliktiin kyvykkään vastustajan kanssa.

Arvostelijoiden mukaan Pentagon on edennyt hitaasti suunnitelmissa ottaa edullisia lennokkeja mukaan asevoimien hyökkäysoperaatioihin. Tyler Rogoway katsoo, että Yhdysvallat tarvitsisi massiivisen määrän yksisuuntaisia räjähdelennokkeja, joita tarvitaan sekä pelotevaikutuksen että iskukyvyn vuoksi. Myös Suomessa on kuultu vastaavia arvioita ”sinivalkoisen” pelotteen luomisesta.

Tyler Rogowayn mukaan pitkän kantaman drooneihin ei voi suhtautua samalla tavoin kuin Pentagonin perinteisiin asehankintoihin, jotka yleensä kohdistuvat kalliisiin ja monimutkaisiin asejärjestelmiin. ”Kriittinen taistelumassa” edellyttäisi kymmenien tuhansien räjähdelennokkien vuosituotantoa. Asiantuntija uskoo presidentti Donald Trumpin hallinnon kiinnittävän aiheeseen edeltäjiään enemmän huomiota.

– Jos Yhdysvallat epäonnistuu tässä, antaisi se massiivisen etulyöntiaseman lähes samantasoisille kilpailijoille eli Kiinalle ja Venäjälle. Ne ovat paljon valmiimpia hyödyntämään näitä asejärjestelmiä erittäin suuressa mittakaavassa, asiantuntija kirjoittaa TWZ-julkaisussa.

Tarvittavat droonit eivät olisi monimutkaisia, kalliita tai edes innovatiivisia. Pentagonin strategiana on ollut voittaa sodan laadullisella etulyöntiasemalla, mutta tilanteen arvioidaan muuttuneen lennokkiteknologian kehityksen myötä.

Rogowayn mukaan Yhdysvallat tarvitsisi Shahed-136- eli Geran-räjädedroonien kaltaisen kaukoiskukyvyn. Iranin suunnittelemat Shahedit pohjautuivat löyhästi israelilaisiin suunnitelmiin, ja niitä valmistetaan Venäjällä Geran-nimellä. Tuotannon odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa yli 50 000 drooniin vuodessa.

Shahed-136 pystyy kuljettamaan enintään 50 kilogramman räjähdelastin noin tuhannen kilometrin päähän. Ukrainan sodassa laajasti käytetyn droonin peruskonsepti on kopioitu viime vuosina Kiinaan ja Pohjois-Koreaan. Myös eurooppalainen ohjusvalmistaja MBDA suunnittelee sen kaltaista järjestelmää.

Tyler Rogowayn mukaan Yhdysvaltojen kannalta on kriittisen tärkeää hankkia mahdollisimman monta tällaista asejärjestelmää hyvin nopealla aikataululla.

– Pentagonin pitää toimia heti ja dramaattisella mittakaavalla sekä varastoida lähiaikoina mahdollisimman paljon näitä aseita, Rogoway kehottaa.

In case you didn't know, this is the real size of the Russian-Iranian Shahed drones, which attacked Poland tonight and had been attacking Ukraine in thousands for three years now. pic.twitter.com/9u5LCRADE7 — Kyiv. The City of Courage (@Kyiv) September 10, 2025