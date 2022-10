Valtavat liekit videolla, Ukrainan väitetään iskeneen taas linjojen taakse

Ukrainan väitetään iskeneen uudestaan Venäjän linjojen taakse miehitetyn Donetskin alueen Sahtarskissa.

Ukrainan iskun kerrottiin myöhään eilen illalla osuneen siellä polttoainejunaan ja tuhonneen useita säiliövaunuja. Isku sytytti valtavan tulipalon, joka levisi myös ympäröiviin rakennuksiin.

Nyt sosiaalisessa mediassa on alkanut kiertää videoita tältä aamulta (alla). Niiden perusteella paikalle on isketty uudestaan.

Venäläinen TASS kertoi aamuyöllä ensimmäisen iskun tuhonneen ainakin 12 säiliövaunua. Alueen miehityshallinto varoitti jo tuolloin mahdollisesta polttoainepulasta ja kertoi ryhtyneensä toimiin sen välttämiseksi. Venäläisuutisen mukaan ensimmäisen iskun sytyttämä palo saatiin vielä hallintaan ja 42 säiliövaunua pelastettiin.

Toisen iskun tuhojen laajuudesta ei vielä iltapäivällä ollut tietoa, mutta paikalta kuvatuilla videoilla näkyy liekkejä ja valtava savupatsas.

Shakhtarsk 2.0

Strikes on railway station and train with fuel tanks once again. (Several different places reported to be on fire)

50 km from the front line pic.twitter.com/pWrACMIYMe

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 27, 2022