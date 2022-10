Suuri tulipalo, polttoainejuna tuhoutui Itä-Ukrainassa

Polttoainetta kuljettanut juna on syttynyt tuleen Venäjän miehittämässä Itä-Ukrainassa.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella liekit nousivat taivaalle kymmenien metrien korkeuteen Donetskin alueella sijaitsevassa Sahtarskissa.

Paikallismedian mukaan junan vetämät polttoainesäiliöt olisivat syttyneet tuleen tykistöpommituksen seurauksena ennen iltakymmentä keskiviikkona. Tulipalon kerrotaan levinneen ympäröiviin rakennuksiin. Arviolta 12 polttoainesäiliötä räjähti.

Ukraina on iskenyt viime kuukausien aikana Venäjän huoltolinjoja vastaan toistuvasti muun muassa HIMARS-täsmäraketeilla. Toiminnan on arvioitu vaikeuttaneen merkittävästi Venäjän asevoimien ja separatistijoukkojen taistelukykyä.

A train transporting fuel is on fire in Shaktarsk in Russian-occupied Donetsk Oblast. https://t.co/gLGjNVF7Lmhttps://t.co/sCka2PItuBhttps://t.co/HlrG28PBwd pic.twitter.com/ehHWIzCrrH

— Rob Lee (@RALee85) October 27, 2022