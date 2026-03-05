Valtava Venäjän joukko on yhden tien varassa – tänne Ukraina iskee

Ukrainan asevoimat hyödynsi helmikuun alussa SpaceX-yhtiön tekemiä rajoituksia Starlink-satelliittiyhteyksiin ja aloitti paikallisia vastahyökkäyksiä eri puolilla rintamaa.
Eteneminen oli erityisen nopeaa etelässä, jossa etulinjan harmaalle alueelle edenneet Venäjän pienet jalkaväkiryhmät jäivät ilman viesti- ja huoltoyhteyksiä. Droonien käyttö samalla vaikeutui.
Sotatilannetta seuraava analyytikko David Axe huomauttaa logististen yhteyksien selittävän osaltaan Ukrainan hyökkäyksen painopistettä rintaman eteläosissa. Venäjän 5. armeijan huolto kulkee Velyka Novosilkan ja Huljaipolen välillä kulkevan yli 40 kilometriä pitkän maantien kautta.
Venäjän joukot olivat miehittäneet Huljaipolen viime joulukuussa ja aloittaneet hyökkäykset sen länsipuolella sijaitsevia Ukrainan linnoitettuja asemia vastaan. Kremlin tavoitteena on läpäistä Verkhnian ympärille valmistellut puolustusasemat ja raivata tie kohti Orikhivia.
Sen valtaaminen on tarpeen ennen hyökkäystä kohti Zaporižžjan suurkaupunkia, joka on noin 80 kilometrin päässä nykyiseltä rintamalinjalta.
Venäjän 5. armeijan operaatiot edellyttävät toimivia logistisia yhteyksiä, jotka ovat nyt uhattuna Ukrainan vastahyökkäyksen vuoksi.