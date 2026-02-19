Hyökkääjän Starlink-painajainen jatkuu – näin venäläiset paljastavat asemansa

SpaceX:n päätös estää venäläisiä käyttämästä satelliittipohjaisia Starlink-laitteita viestinnässään vaikuttaa negatiivisella tavalla Venäjän joukkojen hyökkäysten koordinointiin Ukrainan rintamalla.
– Se kävi erittäin huomattavaksi. Venäläiset alkoivat käyttää vaihtoehtoisia internet-viestintätapoja. He asentavat Wifi-siltoja ja suunta-antenneja. Meidän on helpompi havaita heidät, koska ne (laitteet) on asennettu puihin toisin kuin Starlink, joka on naamioitu maanpinnan tasolla, kertoo Ukrainan 44. mekanisoituun prikaatiin kuuluvan 3. pataljoonan komentaja Vjatsheslav Gudz.
– Eli me löydämme ja tuhoamme heidät. Tällä tavalla estämme heitä koordinoimasta toimiaan hyökkäyksen tai liikkumisen aikana.
Prikaati on sijoitettu Kostjantynivkan suunnalle.
Asiasta uutisoi Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media viitaten Army TV -mediaan.
Ukrainan sotilastiedustelu GUR:n mukaan hyökkääjä joutuu etsimään vaihtoehtoisia järjestelmiä, jotka eivät pysty kilpailemaan yhteyden laadussa länsimaisten teknologioiden kanssa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.
Venäläisten viestintävaikeudet ulottuvat koko pitkälle rintamalinjalle Ukrainassa.