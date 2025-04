Valtava savupatsas Venäjän tärkeässä tukikohdassa

Venäjän tärkeässä Engelsin lentotukikohdassa palaa. Sosiaalisessa mediassa on viikonlopun aikana kiertänyt runsaasti videoita tukikohdasta tai sen välittömästä läheisyydestä nousevasta valtavasta savupatsaasta. Viranomaisten mukaan kyse on öljypalosta, mutta Ukrainan tiedetään iskeneen Saratovin alueella sijaitsevaan tukikohtaan jo maaliskuussa.

Ukrainan sotaa seuraava Noelreports kertoo viestipalvelu X:ssä, että tulipaloja edelsi joukko räjähdyksiä. Tilillä on julkaistu videomateriaalia tulipalosta.

Engels-2 on Venäjän strategisten pommikoneiden tukikohta. Ukrainaan on tukikohdasta noin 600 kilometriä.

The fire likely occured near Engels-2 airbase. A military base home to Russian strategic bombers used for strikes against Ukraine. https://t.co/KJQEIt5PoH pic.twitter.com/RzfT93Se86

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 12, 2025