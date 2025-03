Venäjän tärkeässä tukikohdassa räjähti – Savupatsas näkyy kilometrien päähän

Venäjän tärkeään Engelsin lentotukikohtaan tai sen lähelle Saratovin alueella on isketty.

Venäjän sosiaalisessa mediassa on kiertänyt yön ja aamun aikana runsaasti kuvia ja videoita paikalta. Niissä on räjähdyksiä ja valtava savupatsas ja liekkejä, jotka näkyvät kilometrien päähän. Kuvia on julkaissut muun muassa itsenäinen venäläismedia Astra Telegram-kanavallaan.

Astran mukaan kuvissa näkyvä räjähdys olisi tapahtunut noin 10 kilometrin päässä kentästä. Joidenkin kuva- ja videoarvioiden lennokeilla mitä ilmeisimmin tehty isku osui kentän lähellä oleviin varastorakennuksiin. Räjähdyksen koon on arvioitu viittaavan ampumatarvikkeiden tuhoutumiseen.

Engels-2 on Venäjän strategisten pommikoneiden tukikohta. Sieltä on Ukrainaan noin 600 kilometriä.