Valtava räjähdys miehitetyllä alueella, ohjusiskua epäillään

Venäjän miehittämän Mariupolin kaupungin itäpuolella kerrottiin sunnuntai-iltana valtavasta räjähdyksestä ja sitä seuranneesta laajasta tulipalosta.

Paikallismedian mukaan räjähdys sattui Sedovon kylässä, joka sijaitsee vain noin kahdeksan kilometrin päässä Venäjän rajasta.

Mariupolin pormestarin neuvonantaja Petro Andriushchenko kirjoittaa Telegram-julkaisussaan, että venäläiset olivat muuttaneet lähes koko Sedovon kylän ammusvarastoksi ja sotilaskaluston varastointialueeksi. Sen yhteyteen oli sijoitettu tiettävästi myös helikoptereita.

Paikkakunta sijaitsee kaukana rintamalinjasta. Jos kyseessä oli Ukrainan isku, tehtiin se luultavasti Yhdysvaltain syksyllä toimittamilla ATACMS-ohjuksilla. Ukraina käytti asejärjestelmää lokakuun puolivälissä iskusarjassa, jossa tuhottiin yli kymmenen Venäjän helikopteria Asovanmeren rannalla ja Luhanskissa.

Huge explosion this evening, possibly at a Russian ammo depot, in the occupied town of Sedove, on the Sea of Azov coast, 5 miles west of the Russian border. Video was posted to local Telegram channels and Ukrainian media channels. pic.twitter.com/XXb8TLRLtk

— Christopher Miller (@ChristopherJM) November 5, 2023