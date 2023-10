Käyttikö Ukraina uutta asetta? Venäjältä väite ATACMS-ohjuksista

Ukrainan asevoimat toteutti viime yönä tuhoisan iskusarjan Venäjän käyttämille sotilaslentokentille Luhanskin alueella ja Berdjanskin satamakaupungissa.

Venäjän kerrotaan menettäneen yhdeksän helikopteria, ilmatorjuntajärjestelmän ja ammusvaraston. Kymmenien sotilaiden väitetään kuolleen tai haavoittuneen.

Sotaa seuraavat venäläisbloggaajat väittävät Ukrainan käyttäneen iskussa ATACMS-ohjuksia. Niitä voi ampua Himars- ja M270-raketinheittimistä.

ATACMS-ohjusten mahdollisista toimituksista on keskusteltu pitkään. Yhdysvallat on harkinnut asiaa, mutta päätöstä viivytettiin muun muassa maan oman arsenaalin rajallisuuteen vedoten. NBC:n mukaan presidentti Joe Biden olisi luvannut syyskuun lopulla toimittaa ainakin pienen määrän ATACMS-ohjuksia.

Sosiaalisessa mediassa jaettujen kuvien perusteella Berdjanskin lentotukikohdasta olisi löytynyt asejärjestelmään kuuluvia M74-räjähteitä.

LUE MYÖS:

Yhdeksän tuhottua helikopteria ja kymmeniä kuolleita – Operaatio Sudenkorento moukaroi venäläisiä (VU 17.10.2023)

The first video from the ground from the Russian helicopter base at the Berdyansk Airport in southeastern Ukraine, taken shortly after Ukrainian strikes last night.

We can see silhouettes of two Russian Mil Mi-8 helicopters and at least three separate fires in the distance. It… https://t.co/P2YBK7vPWP pic.twitter.com/0ep38At6nM

— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) October 17, 2023