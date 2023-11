Video näyttää ensi kertaa ATACMS-ohjusten laukaisun päivällä

Ukrainan asevoimat on julkaissut videon, jolla se laukaisee HIMARS-laukaisualustoilta samanaikaisesti kolme ATACMS-tykistöohjusta kohti venäläismiehittäjän asemia.

Ukraina sai viimein syyskuun lopulla ainakin pienen määrän ATACMS-ohjuksia Yhdysvalloista. Ne osoittautuivat heti tehokkaiksi Ukrainan toteuttauessa niillä iskusarjan venäläisten miehittämiin Luhanskiin ja Berdjanskiin.

Näissä ATACMS-skuissa tuhoutui yhdeksän helikopteria, ilmatorjuntajärjestelmän ja ammusvarasto. Kymmenien venäläisten maahantunkeutujien kerrottiin saaneen surmansa tai haavoittuneen, kuten Verkkouutiset kertoi tässä.

For the first time, the Ukrainian military has shown footage of day-time launches of US-supplied MGM-140 ATACMS missiles from M142 HIMARS launchers.

Three at once. pic.twitter.com/bvpbsHloB0

— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) November 3, 2023