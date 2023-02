Valtava räjähdys Krimillä, savupatsas videolla

Paikallislähteet raportoivat sosiaalisessa mediassa voimakkaasta räjähdyksestä miehitetyn Armjanskin kaupungin alueella Ukrainalle kuuluvan Krimin pohjoisosassa, kertoo Ukrainska Pravda.

Aktivistit ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa kuvamateriaalia ja videoita (jutun alla) korkealle kohoavasta savupatsaasta.

Ukrainan on kerrottu aiemmin iskeneen Krimillä muun muassa Venäjän Novofedorivkan lentotukikohtaan ja Dzankoissa sijaitsevaan lentotukikohtaan.

Viime marraskuussa valtava räjähdys vaurioitti Venäjän ja Krimin niemimaan yhdistävää siltaa. Ukraina ei ole virallisesti myöntänyt olevansa vastuussa iskusta.

LUE MYÖS:

Valtavia räjähdyksiä Krimillä – Kenraalin mukaan Ukraina teki ”kriittisen iskun”

Useita räjähdyksiä Krimillä – Ukrainan kerrotaan iskeneen lentotukikohtaan

Miksi Krimin siltaa ei ole vielä tuhottu? Näin Ukraina vastaa

💥 Local channels report a powerful explosion in the area of temporarily occupied Armyansk, northern Crimea pic.twitter.com/krcZ0H47M5

— Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) February 16, 2023