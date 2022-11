Useita räjähdyksiä Krimillä – Ukrainan kerrotaan iskeneen lentotukikohtaan

Venäjän miehittämän Krimin Dzankoin alueelta on kuultu myöhään eilen illalla useita räjähdyksiä. Sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen mukaan Ukraina on saattanut iskeä Dzankoissa sijaitsevaan Venäjän lentotukikohtaan.

Iskusta on kerrottu myös venäläisillä sotaa seuraavilla Telegram-tileillä. Vahvistamattomien tietojen mukaan isku olisi tehty lennokeilla.

Twitterissä on julkaistu paikallisilta some-tileiltä napattuja videopätkiä, joiden kerrotaan näyttävän Dzhankoin räjähdyksiä.

Tukikohtaan on tiettävästi sijoitettu kymmeniä venäläisiä koneita ja helikoptereita. Mahdollisten tuhojen laajuudesta ei ollut vielä torstaina aamulla tietoa.

Blasts were heard in the vicinity of Dzhankoi in the northern part of Crimea last night, with some local outlets claiming that Russian ADs were activated.

A local resident told Suspilne that during this time, the light at her home went out for ten minutes, then it came back on. pic.twitter.com/dxBMfiWpMY

